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Samsun itfaiyesi Elazığ'da depremden etkilenen çocuklar ile yakından ilgilendi

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri deprem sonrası yardım için gittikleri Elazığ’da çocuklarla yakından ilgilendiler.

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri deprem sonrası yardım için gittikleri Elazığ'da çocuklarla yakından ilgilendiler.


Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma ve yardım amacıyla bu ile giden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri, depremden etkilenen çocuklarla yakından ilgilendiler. İtfaiye ekipleri depremzede çocuklara destek verip yüzlerini güldürmek için onlarla birlikte çeşitli oyunlar oynayarak hoşça vakit geçirmelerine yardımcı oldular.

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