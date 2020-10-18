Samsun İtfaiyesi'ne 8 yeni istasyon

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 17 istasyonla tüm Samsun genelinde hizmet verdiklerini belirtti. Ancak olaylara daha kısa sürede müdahale edebilmek adına yeni istasyonlara ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Başkan Demir, “Çünkü olaya varış süresinin dünyadaki kriteri 5 ile 8 dakikadır. Bizim şu anda şehir içinde olaylara müdahale hızımız 6.5-7 dakika arasıdır. Kırsalda ise 15 dakikayı bulan bir varış süremiz var. Kırsal alanımız oldukça uzun. Biz de mümkün olduğunca bu süreyi aşağıya çekmek istiyoruz. Bu amaçla mevcut olan istasyon sayımıza 8 yeni istasyonu daha dahil edeceğiz" dedi.

İstasyon sayısı 17'den 25'e çıkıyor

İstasyonlardan birinin İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde kurulacağını belirten Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, "Kıran Mahallesi bulunduğumuz ana merkezin tam tersi istikamet. Stratejik bir nokta. Çevre yolu üzerinde. Kavak ve Canik istikametine hızlı bir müdahaleyi sağlayacak konumda. Diğer bir uç noktamız ise Yakakent. Arsa tespiti ile Yakakent ilçemizde yeni bir istasyon projelendirdik. Ardından Atakum ilçemizde de yeni bir istasyon kuruyoruz. Böylece istasyon sayımız 17'den 25'e çıkıyor" diye konuştu.

Vezirköprü Hizmet Binası bitmek üzere

Samsun İtfaiyesi'nin güçlü bir teşkilat olduğuna vurgu yapan Zengin, "Biz gücümüzü daha da yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Bu amaçla 17 ilçemizde Başkanımız Mustafa Demir'in destekleriyle itfaiyecilik anlamında her türlü yatırım hayata geçiriliyor. Bunlardan biri de Vezirköprü ilçemizde yapımı devam eden İtfaiye Hizmet binası. İnşaatı bitmek üzere. Bir kaç ay içinde hizmete açmış olacağız. Şehrin en modern itfaiye binası oldu diyebiliriz. İtfaiye binası bulunduğu bu konumuyla yangın olaylarına daha hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edebilecek” ifadelerini kullandı.