Samsun Kadın Festivali'ne yoğun ilgi

Samsun Kadın Emeği Festivali, Atakum Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Dört gün süren festivale katılan kadınlar el emeği ürünlerini pazarlama fırsatı buldu.

Atakum Belediyesi, Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği iş birliği ile Çobanlı İskelesi'nde düzenlenen Samsun Kadın Emeği Festivali sona erdi. Dört gün süren festivalde müzik şöleni, sinema gösterimleri, söyleşilerin yanı sıra ünlü yazarların imza günleri ve hediye çekilişlerinin yer aldığı bir organizasyona imza atıldı. Atakum Belediyesi öncülüğünde kadın el emeği ürünlerinin ekonomik değere dönüştürülmesi için yapılan etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen program, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Festival boyunca stantları gezerek katılımcı kadınlara destek veren Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci bol bol alışveriş yaptı.

Samsun Kadın El Emeği Festivali'nin katılımcılarından Nazife Uyanıksoy etkinliğin kendileri için son derece önemli olduğunu belirterek "O kadar mutluyuz ki, evde uğraşıyoruz, didiniyoruz ve bir şeyler yapıyoruz. Emeğimizin bu şekilde değerlendirilmesi bizim için çok güzel bir fırsat" dedi.

Nermin Yılmaz ise "Herkes için çok yararlı ve kazançlı bir etkinlik oldu. Benzer etkinliklerin devamını diliyoruz. Hem eğlendik hem de yeni arkadaşlar edindik. Belediyemizin başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu.

Katılımcılardan Esra Kozlu, "Etkinlik çok güzel geçiyor. Burada gördüğünüz gibi birçok kadın var. Hepsi el emeği ürünleri yapıyor. Satışıyla da ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Aynı zamanda burada birçok insan tanıyoruz ve sosyalleşiyoruz. Ürünlerimizi tanıtıyoruz. Bu şekilde kendimizi de tanıtmış oluyoruz" derken ziyaretçilerden Kadriye Odabaş, “Bu tür etkinliklerin sürekli yapılmasını istiyoruz. Bu şekilde kadınlarımızı teşvik etmiş oluyorsunuz. Onlar bir şey ürettikçe ve sattıkça kendilerine özgüvenleri geliyor. Daha da mutlu oluyorlar çünkü çantalarına para giriyor" şeklinde konuştu.

Festivalde stant açan Vitray Sanatçısı Derya Cönte, organizasyondan duyduğu memnuniyeti belirterek, "İlk kez böyle bir toplulukta bulunuyorum. Komşunuz olan Amasya'dan geliyorum. 53 yaşındayım. Bu sanatla 13 yıldır uğraşıyorum. Uzun yıllar işsizlik ve parasızlık yaşadım. Ülkemizin bulunduğu durumunda çok çabaladım. En sonunda annem destek oldu. Amasya'da bana bir atölye açtı. Ama orada satışlarımız çok iyi değildi. Burada muhteşem bir festival oldu. Gerçekten çok güzel geçti. Çocukları, bizleri, emekçileri kısacası herkesi düşünmüşsünüz. Sevdiğim vitray sanatını tanıttığım için çok mutluyum" ifadelerini konuştu.