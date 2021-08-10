Samsun Karadeniz Bölgesi'nde aşılamada 11. sırada

Karadeniz Bölgesi'nde 18 ilde aşı otalaması en yüksek il Amasya, en düşük il ise Gümüşhane oldu. 18 yaş üstü aşı ortalamasında Samsun yüzde 70,1 ile 11'inci sırada yer aldı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, en az 1 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü aşı oranlarının son verilerini paylaştı. Verilere göre Karadeniz Bölgesi'nde en kalabalık nüfusa sahip olan Samsun, kendi bölgesinde aşılama oranında 10 ilin gerisinde kalarak ‘sarı' kategoride yer almaya devam etti. Amasya (yüzde 78,8) ve Ordu (yüzde 75,3) aşılamada ‘mavi' kategoride yer aldılar. Gümüşhane yüzde 49,3 ve Bayburt yüzde 54 aşılama oranı ile ‘kırmızı' kategoride yer alırken Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Tokat, Çorum, Sinop, Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Bolu'da ‘sarı' kategoride yer aldı. Yüzde 74,9 aşılama oranına yükselen Bartın ve yüzde aşılama 74 oranına yükselen Giresun aşılamada ‘mavi' kategoride yer almaya çok yaklaşan iller olarak dikkat çektiler.

Karadeniz'deki 18 ilin aşılanma oranı sıralaması

Karadeniz Bölgesi'nde 18 il arasından en az 1 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü aşı oranı en yüksek il Amasya (yüzde 78,8) oldu. İkinci sırayı yüzde 75,3 ile Ordu aldı. Yüzde 74,9 aşılama oranına sahip Bartın listede üçüncü sırada yer alırken, yüzde 74 aşılama oranına ulaşan Giresun 4. sırada yer aldı. Bolu yüzde 72,9 aşılama oranı ile 5. oldu. Sinop ve Artvin yüzde 72,7 aşılama oranı ile 6 ve 7. sırayı paylaştılar. 8 ve 9. sırayı paylaşan Çorum ve Zonguldak'ın aşılama oranı ise yüzde 71,7 oldu. Kastamonu yüzde 70,7 aşılama oranı ile listede 10. sırada yer aldı. Karadeniz'in en büyük şehri olan Samsun aşılamada yüzde 70,1'de kalarak 11. sırada yer aldı. Yüzde 68,5 aşılama oranı ile Tokat 12'nci, Trabzon (yüzde 68,4) 13'üncü, Karabük (yüzde 67,9) 14'üncü, Rize (yüzde 67,4) 15'inci, Düzce (yüzde 66,6) 16'ıncı, Bayburt (yüzde 54) 17'nci ve Gümüşhane (yüzde 49,3) ile 18'inci sırada yer aldı.