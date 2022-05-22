Samsun karavancıların uğrak yeri oldu

Türkiye'de pandeminin ardından karavan turizminin canlanmasıyla birlikte 'Samsun Karavan Parkı'nda da hareketlilik arttı.

Eşsiz bir deniz manzarasına sahip Samsun Büyükşehir Belediyesi Karavan Parkı, yeni misafirlerini ağırlamaya başladı. Her yıl yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Samsun Karavan Parkı'nda bu yıl da yoğunluk yaşanması bekleniyor. Denize nazır ve ulaşımın kolay olması, birçok farklı imkanı sunmasından dolayı karavan tutkunlarının tercih ettiği tesis, misafirlerine huzurlu bir ortamda tatil imkanı sağlıyor.

Karavan Kamping ve SUKAY İşletme Müdürü Erdal Yavuz, "Tesisimiz dünyanın bütün ülkelerinden kampçılara hizmet veren bir tesistir. Aynı zamanda karavan park kamp tesisimizle aynı alanda olan su kayağı sporları tesisimiz ve hemen yine bitişinde aqua park yüzme tesislerimiz var. Bu tesislerimizde tam donanımlı hizmet veriyoruz. Kafeteryalarımız, çocuklara uygun havuzumuz, kaydıraklar, karavan kamp alanlarımız bulunuyor. Karavan kamp alanlarımızda ayrıca elektrik, su, sıcak banyo yapma imkanı mevcut. Karavan ve tatilcilere hizmet verecek donanıma sahibiz. Ayrıca plaj voleybol sahamız var. Orayı da ayrıca tesisimize gelen müşterilerimiz kullanabiliyor. Geçen sene pandemi vardı. Pandemi döneminde haliyle düşük bir misafir potansiyelimiz oldu. Pandemi ile birlikte açık hava turizmine, kamp karavan turizmine de bir yönelme oldu. Bunun da şu anda etkilerini görmeye başladık. Önceki yıllara oranlar karavan sahibi olan kişi sayısı çok fazla arttı. Bize gelen talepler de çok fazla arttı. Geçen yıla oranla daha yoğun bir sezon yaşayacağımızı tahmin ediyorum. Sezonumuz başladı. Gelen kampçılarımıza hizmet veriyoruz” dedi.

"İnşallah böyle bir yer diğer illerin belediye başkanlarına ilham olur”

Giresun'dan Samsun'a ailesiyle gelen Mehmet Kart, "Buraya sabaha karşı geldik. Hafta sonu tatilini değerlendirmek istiyoruz. Müzeleri, Bandırma Vapuru'nu merak ediyorduk. Çocuğum da merak ediyordu. Burayı tercih ettik. Güzel bir kamp yeri. Sahilde olması ayrı bir güzel. Burayı yapanlara teşekkür ediyoruz. Son yıllarda karavan kampçılığının gelişmesi, her ilde aslında böyle güzel kamp yerlerinin yapılması güzel olur. İnşallah böyle bir yer diğer illerin belediye başkanlarına ilham olur” diye konuştu.

Karavan Park'ta kalan öğrenci Sonkan Barutçu, “Burayı çok güzel buldum. Şehre yakınlığı, denizi içinde barındırması, hijyenik olması, fiyatının uygun olması burayı tercih etmemi sağladı. Neredeyse hiçbir şikayetinizin olacağı bir yanı yok. Burada kuralların olması insanlara rahat bir yaşam sağlıyor” şeklinde konuştu.