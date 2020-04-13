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Samsun kayıp hayvanlar bulundu

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde 3 gün önce kaybolan 2 büyükbaş hayvan, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 3 gün önce kaybolan 2 büyükbaş hayvan, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.



Samsun Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Samsun İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı olan Salıpazarı ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde 10 Nisan 2020 tarihinde mal sahibinin müracaatı ile kaybolduğu öğrenilen 2 adet büyükbaş hayvan, ekiplerimizce yapılan detaylı araştırmalar neticesinde 13 Nisan günü bulunarak sahibine teslim edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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