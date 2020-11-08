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Samsun kış peyzajıyla rengarenk olacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehrin yeşil alanlarını kış mevsimine hazırlıyor.


Kent estetiğine büyük önem veren Kış peyzajı çalışmalarıyla belediye ekipleri, cadde, bulvar ve kavşakları mevsim şartlarına uygun çiçeklerle renklendiriyor.


Çevre düzenlemeleriyle yeşil alan ve parkları doğal yaşam alanlarına dönüştüren Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, birbirinden farklı peyzaj çalışmalarıyla da şehri estetik görünüme kavuşturuyor. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte belediye ekipleri, her yıl olduğu gibi cadde, bulvar ve kavşakları çiçeklerle süslüyor.


Atakum ilçesinde bulunan bulvarlarda refüjdeki çalışmalarını tamamlayan ekipler, 7 bin 500 fideyi toprakla buluşturdu. Dikilen kırmızı berberis ve kartopu çiçekleriyle bulvar görenlere görsel şölen yaşatacak.


Kış peyzajını diğer bölgelerde de gerçekleştirecek olan ekipler, şehre renk katacak çalışmalarını aralıksız devam ediyor.

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