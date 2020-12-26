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Samsun kısıtlamada sessizliğe büründü

Samsun’da sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte sokaklar sessizliğe bürünürken, polis ekipleri de denetimlerini sürdürdü.

Samsun'da sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte sokaklar sessizliğe bürünürken, polis ekipleri de denetimlerini sürdürdü.


Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına Samsun'da da uyulduğu gözlemlendi. Şehrin farklı noktalarına konumlanan polis ekipleri denetimlerine sürdürdü. Sokağa çıkan herkesin tek tek izin belgelerine bakan ekipler, HES kodu denetimi de yaptı.


Şehrin insan ve araç trafiğinin en yoğun olduğu caddeler ise havadan görüntülendi.

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