Samsun 'kısıtlamaya' uydu

Kısıtlamaya uymayanlara emniyet güçleri tarafından ceza uygulandı.

1 -3 Mayıs tarihleri arasında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Samsunlular ise sokağa çıkma kısıtlamasına uyarak evlerde kaldı. Caddelerde insan ve araç sesi yerine kuş sesleri hakim oldu. Samsun'un farklı noktalarında emniyet güçleri sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza işlemi uyguladı. İlkadım ilçesindeki Atatürk Bulvarı üzerinde denetim yapan ekipler kontrollerini arttırdı. Vatandaşların birçoğu hastane işlemleri için sokağa çıktıkları gözlemlenirken izin belgesi olmayan ceza yazıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte birçok iş yeri kapalı kalırken, market ve fırınlar 14.00'a kadar hizmet verecek.