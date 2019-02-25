Samsun kitaba koştu

Samsun'da düzenlenen ve dün sona eren “Karadeniz 5. Kitap Fuarı”nı 218 bin kişi ziyaret etti.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteği ile hazırlanan Karadeniz 5. Kitap Fuarı, 24 Şubat Pazar akşamı saat 19.00'da 218 bin kitapseverin ziyaretiyle sona erdi. Ziyaretçilerin 53 bin 467'si fuarı okullarıyla birlikte ziyaret eden öğrencilerdi.

Bu yıl 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşen Karadeniz Kitap Fuarı, panel, söyleşi ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür etkinliğine ev sahipliği yaptı. Dokuz gün boyunca düzenlenen imza günleri ve kültür etkinliklerinde yüzlerce yazar, okurlarıyla buluşma fırsatı yakaladı.

Geçen yıl düzenlenen Karadeniz 4. Kitap Fuarı'nı ise 184 bin kişi ziyaret etmişti.