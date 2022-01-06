Samsun KYK yurtlarında vakalar arttı, öğrenciler aşıya koştu

Samsun'da son günlerde Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında artışa geçen korona vakalarına karşı önlem amaçlı yurt içerisinde aşı standı kuruldu. Aşı standına yoğun ilgi gösteren öğrenciler 3. doz hatırlatma aşılarını oldu.

Son günlerde artışa geçen korona virüs vakaları KYK yurtlarına da yansıdı. Samsun İl Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, yurtlarda kalan öğrencilerin hatırlatma dozuna ilgi gösterdiğini söyledi. Atakum İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından KYK Turgut Özal Kız Yurdu'nda açılan aşı standında öğrenciler 3. doz aşılarını oldu. Öğrenciler "Sağlık için korona aşısını olun" çağrısında bulundu.

"Yurtlarımızda vakalar artmaya başladı"

Yurtta başlatılan aşı uygulaması ile ilgili bilgi veren İl Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Yurtlarımızda vakalar artmaya başladı. Öğrencilerimiz aşılarını olmuşlardı. Hatırlatma dozunda olmayanlar varsa onlar hatırlatma dozlarını oluyorlar. Öğrenciler hatırlatma dozuna yoğun ilgi gösterdi. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ediyoruz. Öğrencileri kırmadılar. Onların ayağına kadar geldiler. Tüm gençlere, hatırlatma dozlarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü vakalar artıyor. Elimizdeki en büyük silah aşı. Öğrenciler Turkovac aşısını soruyorlar. Öğrenciler milli aşımızı vurulmak istiyorlar. Şu anda ciddi anlamda sıkıntımız yok. İnşallah böyle gider. Final sınavları da yaklaştı. İnşallah sıkıntısız bir şekilde vakaların artışından çok ciddi etkilenmeden bu süreci atlatacağız" dedi.

Aşı olan öğrenci Rana İbrahim, "3. doz aşımı oldum. Gayet sağlıklıyım. Şu ana kadar kovid olmadım. Aşı beni koruyor. Hemşire hanımların elleri de gayet hafifti. Güzel geçti. Herkese de öneririm. Bu uygulamanın yurtta yapılmasını daha faydalı buluyorum. Ben okuduğum için aile sağlığı merkezine giderek vurulamıyorum. Yurda gelmesi bizim için avantaj oldu" diye konuştu.

Öğrenci Rabia Yılmaz, "3. doz aşımı oldum. 2. dozda çok ağır geçmişti. Korunmak için 3. dozumu da oldum. Sınav dönemimizde olduğumuz için bir yere gidemiyoruz. Uzak geliyor. Bu uygulama beni memnun etti" şeklinde konuştu.

Öğrenci Elmas Aydın, "3. doz aşımı oldum. Diğer dozlarda da herhangi bir sıkıntı yaşamadım. İleride bir sağlık çalışanı olacağım için vatandaşlarımıza da bu aşılarını olmalarını öneriyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrenci Elmas Özbek ise "Şu anda 3. doz aşımı oldum. Özellikle diğer kişilere de öneriyorum. Sağlımız içinde gerekli olduğunu düşünüyorum. Tedbirleri elden bırakmamalıyız. Yurtta kalmak biraz riskli gibi gözükebilir. Ben çok az vakalar gördüm. Herkes tedbirine uyarsa bu vakaların çok az olacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Yaklaşık 2 saat süren aşı uygulamasında 100'den fazla öğrenci hatırlatma aşısını oldu.