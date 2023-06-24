Samsun LGS başarısını 5'e katladı: 2'den 10'a çıktı

Samsun'da 10 öğrenci Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

Ortaokul 8. sınıf öğrencileri için tüm ülke genelinde yapılan LGS'nin sonuçları açıklanırken, Samsun'dan 10 öğrenci Türkiye birincisi olma başarısını gösterdi. Samsun'da toplam 305 bina ve bin 146 salonda gerçekleştirilen sınava 17 bin 870 öğrenci katıldı. 2022 yılında 2 Türkiye birincisinin çıktığı Samsun'dan bu yıl 10 birinci çıktı. Samsun'un farklı okullarında okuyan Akif Ahmet Yeter, Ecrin Kasım, Eymen Bayram, Fatih Ahmet Yemez, İclal İşyar, Mustafa Erdem Ak, Nehir Küçükkaraca, Nilsu Çelik, Öykü Uslu ve Yağız Düzgün LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

Öğrencilerin başarısını kutlayan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "2023 Liselere Geçiş Sistemi'nde tüm soruları doğru cevaplayan ve 500 tam puan alarak büyük bir başarı elde eden Samsunlu 10 öğrencimiz ile bu önemli başarılarında emeği geçen kıymetli ailelerini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum" dedi.