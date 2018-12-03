Samsun Lojistik Köy Yönetim Kurulu toplandı

Samsun Valiliğinde yapılan toplantıya Vali Osman Kaymak'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır da katıldı.

“Ekonomik kalkınma modeli”

Toplantıyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "2023 hedeflerimiz içerisinde sık sık belirttiğimiz ekonomik kalkınma modellerinden birisi Lojistik Köy projesidir. Samsun'a kazandırılan bu yatırım, Türkiye'de, özellikle ekonomik kalkınma modeli için örnek bir yatırımdır" dedi.

“Büyükşehirin öncülüğünde”

Projenin büyük bütçelerle hayata geçirildiğini hatırlatan Başkan Zihni Şanin, "Şehrimizin ekonomik yönden kalkınması, büyümesi, iş insanlarının kente yapacağı yatırımlarla doğru orantılıdır. Faaliyetlerine başlayan Lojistik Köyün bu anlamda lokomotif olması en büyük temennimiz olacaktır. Bizler de kentin yöneticileri olarak elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu her platformda belirtiyoruz. Özellikle Büyükşehir Belediyesi, bu alanda öncü olmaya hazırdır" diye konuştu.