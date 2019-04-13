Samsun manda sayısında Türkiye 1'incisi, büyükbaşta ise Türkiye 9'uncusu

Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan varlığı bakamından oldukça zengin olan Samsun, manda sayısında Türkiye 1'incisi, büyükbaş hayvan sayısında ise Türkiye 9'uncusu.

TÜİK verilerine göre Samsun'da 106 bin 49 kültür, 203 bin 604 melez, 75 bin 584 adet de yerli sığır olmak üzere toplam 385 bin 237 sığır bulunuyor. Samsun, 19 bin 896 adet manda varlığı ile Türkiye'de en çok manda bulunan yer konumunda. Manda sayısı bakımından Türkiye'de yüzde 12,32 payı bulunan Samsun'da mandalarla birlikte toplam 405 bin 133 büyükbaş hayvan mevcut. Samsun'da ayrıca 218 bin 920 koyun, 25 bin 108 adet de keçi olmak üzere toplam 244 bin 26 adet küçükbaş hayvan var.

Kanatlı hayvan bakamından da oldukça zengin olan Samsun'da 1 milyon 641 bin 800 adet et tavuğu, 1 milyon 675 bin 23 adet yumurta tavuğu, 20 bin 725 adet hindi, 35 bin 652 adet kaz ve 28 bin 309 adet ördek bulunuyor. Toplam 3 milyon 401 bin 509 adet kanatlı hayvanı olan Samsun'un Türkiye'deki payı yüzde 0,98'e denk geliyor.

Samsun'da ayrıca 83 bin 202 adet arı kovanı mevcut.