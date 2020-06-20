Samsun maske taktı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da maske takma zorunluluğunun ilk gününde vatandaşların kurala uydukları görüldü.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 20 Haziran'dan itibaren Samsun'da maske takma zorunluluğu getirilerek, maskesiz sokağa çıkanlara 900 TL idari para cezası uygulanacağı duyurulmuştu. Zorunluluk bugün itibarıyla başladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı nedeniyle 09.30 ile 15.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar cadde ve sokaklara maskeleriyle çıktı. Maskeyi elinde ve cebinde taşıyanlara, maskeyle ağzını kapatıp burnunu açanlara ve çenesinin altında süs diye taşıyanlara bugün rastlanmadı. Kimi vatandaşlar maddi zarara uğramamak adına, kimiyse sağlığını öncelediğinden ötürü bu kurala uydu.

Vatandaşlar uygulamayı doğru bulduklarını, devam etmesini istediklerini belirttiler. Vatandaşlar, ayrıca zorunluluğa yönelik denetimlerde de aksaklık olmaması gerektiğini ifade ettiler.