Samsun meclisi toplandı, 40 madde komisyonlara havale edildi

Büyükşehir Belediye Meclisi 2023 yılı ilk olağan toplantısında 37 gündem, 3 de gündem dışı olmak üzere toplam 40 gündem maddesi görüşüldü. Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlık etti. Söz konusu maddelerin tamamı meclis üyelerinin oy birliğiyle daha detaylı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Gündem maddeleri, komisyonlarda görüşülmesinin ardından tekrar meclise havale edilecek ve son meclis toplantısında karara bağlanacak.

Denetim komisyonu seçildi

Gündem maddelerinin ilgili komisyonlara havalesinin ardından Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2023 yılı denetim komisyonu seçildi. Oyların çoğunluğunu alan AK Parti Meclis Üyeleri Yücel Kaya, Turan Çakır, Yüksel Beyazoğlu ve MHP Meclisi Üyesi Cemalettin Kola denetim komisyonuna seçildi.

"Araçlar Samsun halkının hizmetine sunuldu"

CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan mecliste söz alarak özel araç alımıyla ilgili eleştirilerde bulundu. Nihat Soğuk ise "Başkanımız diğer meclis toplantısında belediyeyle ilgili sadece binek aracın değil birçok aracın alındığı ve Samsun halkının hizmetine sunulduğu beyanında bulunmuştur" diye cevap verdi.