Samsun meclisinde gündem ‘TEKNOFEST'

Onların ulaşımı noktasındaki çok ciddi katkı sağlayacak uygulamaları tamamlama gayreti içerisinde olacağız” dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir Başkanlığında yapıldı. Gündem maddeleri daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Başkan Mustafa Demir, gündem maddelerinin oylanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

TEKNOFEST'i çok daha fonksiyonel bir şekilde organizasyon yapacaklarını belirten Başkan Mustafa Demir, “Dünyanın en önemli festivallerinden biri olan TEKNOFEST, ilgili kurumların aldığı kararlar gereği TEKNOFEST Karadeniz 2022 yılında Samsun merkezde olmak üzere bölgemizde yapılacak. Tüm şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Tüm Samsun topyekun bu konuda bize katkı sağlayacaktır. Bu konuda emeği geçecek ve katkı sağlayacak herkesin katkılarıyla iyi bir organizasyonla, pandemiden de tamamen çıktığımız bir ortam da bölgenin merkezi de olan bu güzel şehrimizi TEKNOFEST'e uygun yürüdüğü yoldaki pozisyonuyla beraber hem o festivali güzel bir şekilde organize edeceğiz. Samsun'un Türkiye'de ve Uluslararası alanda çok iyi bir tanıtım fırsatı oluşturacak. Bölgenin merkezinde gençlerimiz için ufkunu, beynini ve duygu dünyasını bambaşka mecralara taşıyacak olan bir organizasyonu hep birlikte inşa edeceğiz. Biz bu TEKNOFEST 2022'yi çok daha fonksiyonel bir şekilde bilgi ve teknolojinin onun da dışına taşacak çeşitli kültür, sosyal, turizm, spor, sanat, kültür etkinlikleriyle de inşallah festivali çeşitlendireceğiz, süsleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Ulaşımla ilgili projeler TEKNOFEST'e yetişecek”

Tüm Samsun olarak TEKNOFEST'e katkı sağlayacaklarını ve gelecek ziyaretçiler için hazırlık yaptıklarını söyleyen Demir, “İktidarı ile muhalefetiyle Büyükşehir Meclisimiz bu konuda üzerine düşeni fazlasıyla yapacaktır. Bu organizasyon tamamlandığında Samsun'un hemen hemen bütün özelliklerini, bütün imkanlarını, potansiyellerini, organizasyon ve organizatörlük kabiliyetini de tanıtmış olacağız. Bu süreci de şehrimizin tanıtımı için fırsat bileceğiz. Festivale de uygun çalışmalarımız ve projelerimiz var. Bunlardan en önemlisi akıllı şehir uygulamalarını o dönemde tamamen gelecek olan festivaldeki 2 milyon civarındaki belki de daha da üzerinde bir ziyaretçi alma ihtimali muhtemel. Onların ulaşımı noktasındaki çok ciddi katkı sağlayacak uygulamaları tamamlama gayreti içerisinde olacağız. Diğer bir konu ise elektrikli otobüsleri tamamen devreye almış olacağız. Muhtemelen 19 Mayıs'a kadar uzatma gereği hasıl olacak. Oradaki üniversite kampüsüne kadar. Bilim merkezimizi de o döneme yetiştirmiş olacağız. Şu anda hızlı bir şekilde inşaatı tamamlayıp sadece içerisindeki donatı, teknolojiyi, bilimi ve bilgiyi asıl gösterecek olan şeye 30 milyon TL'nin üzerinde yatırımı olacak Sanayi Bakanlığımızın. Deney atölyeleri buna benzer bilişim ve teknoloji ile ilgili birçok kalıcı yatırımı festivalden sonra da şehrimize kazandırmış olacağız” şeklinde konuştu.

“Saathane'deki mavi binanın yıkım ihalesi yaptık”

Meclisteki konuşmasında İlkadım, Bafra ve Çarşamba'daki beton santrallerinin üretime başladığına da değinen Başkan Demir şunları söyledi:

“Mikserler aktif çalışıyor. Bir günde 160 metre beton yol döküyoruz. Ekiplerimizle birlikte kalitede çok ciddi artış var. İlerleyen zamanlarda piyasaya beton da satmayı planlıyoruz. Bunun yanında Saathane Meydanı'nda yıkmamız gereken mavi bir bina var. Yıkım ihalesi yaptık. Yıkılacak. Neden yıkıyorsunuz denilebilir. Ama şehre negatif maliyeti çok yüksek. Bugün yapmamız gereken ne varsa yapmak zorundayız. Cumhuriyet Meydanı'nda çalışma yapıyoruz. Negatif enerjinin önünü açmamamız lazım. Sürekli pozitif olmalıyız. Bugün çözmek zorunda olduğumuz sorunları çözmezsek ne zaman çözeceğiz. Zor olanı yarına erteleme lüksümüz olamaz. Şehrimizin geleceğini, insanlarımızın ufkunu görüyor, gece-gündüz çalışıp yeniden imar etmeye çalışıyoruz.“