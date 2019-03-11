Samsun merkezli ankesörlü telefon operasyonu: 5 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefon üzerinden görüşme yaptıkları tespit edilen askeri personellere yönelik Samsun merkezli 6 ili kapsayan operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun, Erzurum, Gaziantep, Bolu, Tokat ve Çorum illerinde 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 1'i emekli, 2'si muvazzaf astsubay ile 2'si kapatılan askeri okul öğrencisi 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.