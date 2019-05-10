Samsun merkezli FETÖ'nün asker yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı

Samsun merkezli 14 ilde FETÖ'nün asker yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün asker yapılanmasında örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen eski PTT Müdürü evindeki kaçmak için yaptırdığı özel bölmeden kaçarken yakalandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ PDY) soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Antalya, Denizli, Çankırı, Kocaeli, Düzce, Gaziantep, Bingöl, Sivas, Kayseri, Muğla ve Trabzon illerinde bu sabah 1 subay, 1 doktor, 7 astsubay, 12'si kapatılan askeri okul öğrencisi, 1'i eski PTT müdürü olmak üzere 22 kişiyi yakalamaya yönelik 37 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında örgütün asker yapılanmasıyla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı. Samsun'da gözaltına alınanların arasında bulunan örgütün asker yapılanmasında örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen eski PTT Müdürü C.K., evinde kaçmak için yaptırdığı özel bölmeden kaçmak isterken yakalandı. Olayla ilgili operasyon devem ederken gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.