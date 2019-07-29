Samsun merkezli FETÖ'nün asker yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı

Samsun merkezli 10 il ve Kıbrıs'ı kapsayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Yapılanma (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün asker yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 14'ü muazzef 1'i malülen emekli 15 rütbeli asker gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FEÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamlarıyla kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen asker yapılanmasına yönelik Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Eskişehir, Kars, Muğla, Diyarbakır, Şırnak ve Sivas illeri ile Kıbrıs'a kapsayan eş zamanlı operasyonda 14'ü muazzaf, 1'i ise malülen emekli toplam 15 rütbeli asker gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan 15 şahıstan 9'u bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 6 kişinin polisteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.