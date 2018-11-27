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Samsun merkezli FETÖ'nün polis mahrem sorumlu eşlerine operasyon: 8 gözaltı

Samsun merkezli İstanbul’un da aralarında bulunduğu 4 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında polis mahrem sorumlularının eşlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kadın gözaltına alındı.

Samsun merkezli İstanbul'un da aralarında bulunduğu 4 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında polis mahrem sorumlularının eşlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kadın gözaltına alındı.


Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah Samsun merkezli İstanbul, Konya ve Tokat illerini de kapsayan örgütün polis mahrem sorumlularının eşlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 8 şüpheli kadın gözaltına alındı.


Gözaltına alınan kadınların kocalarının polis mahrem sorumlusu oldukları ve daha önce gözaltına alındıkları öğrenildi. Şüphelilerin ev hanımı, FETÖ'ye münazır kurumlarda çalışan personel ve öğretmen oldukları da kaydedildi. Örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock ve Eagle kullandıkları iddia edilen şahısların Bank Asya katılım hesaplarının bulunduğu, FETÖ'ye münazır dernek ve sendika üyelikleri olduğu tespit edildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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