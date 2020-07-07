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Samsun merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Samsun merkezli düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli İstanbul ve çok sayıda ilin de aralarında bulunduğu silah kaçakçılığı, tamir ve imalatıyla ilgili çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu sabah düzenlenen operasyonda aralarında Samsun Emniyet Müdürlüğü çalışanı bir kişinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheliler Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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