Samsun merkezli suç örgütüne operasyon: 16 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyüp A. liderliğinde olduğu iddia edilen organize suç örgütünün "nitelikli yağma, yağmaya yönelik silahlı tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksul kılmak, yasa dışı bahis oynatmak, uyuşturucu madde ticareti ve temin etmek" suçlarını işlediklerini tespit ederken suç örgütüne Samsun'un İlkadım ve Bafra ilçeleri ile İstanbul ve Antalya illerinde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği 19 adrese 210 polisin yer aldığı 30 ayrı ekiple operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında aralarında örgüt lideri Eyüp A.'nın da yer aldığı 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 1 adet pala, değişik çaplarda 58 adet tabanca mermisi, farklı şahıslar adına düzenlenmiş çok sayıda çek ve senetler ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.