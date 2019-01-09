Samsun Milli Eğitim Müdürlüğünden “Oynamıyorsan Paylaş” etkinliği

Etkinlik Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünde İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'in ilk oyuncağı hazırlanan oyuncak kutusuna atmasıyla başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen etkinlikle ilgili olarak yaptığı konuşmada, “Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında 5 yaş erken çocukluk eğitimi hedefiyle Samsun' da HAYDİ projesini başlattık. Projemizle ‘Okul Öncesine 5 Yaşta Başla Hayata Geç Kalma' sloganı ile 5 yaşında okul öncesine başlamayı destekliyoruz. HAYDİ projemizin hedeflerinden biri olan okul öncesi çocukları için materyal ve kırtasiye desteğini bu etkinliğimizle sağlayacağız. İlk olarak etkinliğimizi müdürlüğümüz bünyesinde bugün başlattık. Mesai arkadaşlarımız getirdikleri oyuncakları okullarımıza ulaştırmak için paylaştılar. Bugün burada başlatılan etkinliğimiz ardından her hafta bir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde uygulanmaya devam edecek” dedi.

Etkinlik kapsamında 17 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışma tamamlandığında her ilçede belirlenen bir okulda ilçe içinde oyuncak toplama kampanyası devam ettirilmesi planlanıyor. Toplanan oyuncaklar niteliklerine göre ayrılarak ihtiyacı olan okullara ulaştırılacak.