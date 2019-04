Samsun MMO'dan eğitim hamlesi

MMO Samsun Şubesi yönetimi, üyelerine ve birinci derece yakınlarının faydalanması amacıyla Özel Bilnet Okulları ile eğitim protokolü imzaladı. Protokole, MMO Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan ile Okulun Kurumsal İletişim Yöneticisi Seda Yeten imza attı.

“Kurumlarla her türlü iş birliği faaliyetlerimiz sürecek”

MMO Şube Hizmet Binası'nda imzalanan protokol ile ilgili bilgiler veren Gürkan, MMO Samsun Şubesi olarak başta seminerler olmak düzenledikleri birçok etkinlik ile her alanda eğitime ne kadar önem verdiklerini gösterdiklerini belirterek, “Bugün imzaladığımız bu protokol ile de üyelerimizin ve onların birinci derecede yakınlarının ilimizin seçkin eğitim kurumlarından Özel Bilnet Okulları imkanlarından faydalanmalarını sağladık. Protokolümüzün her iki kuruma hayırlı olmasını diliyorum. MMO Samsun olarak kurumlarla her türlü iş birliği faaliyetlerimiz sürecek” dedi.

Samsun Özel Bilnet Okulları Kurumsal İletişim Yöneticisi Yeten ise protokolün kendileri için memnuniyet verici olduğunu ve protokol kapsamında MMO üyeleri ve yakınlarının kurumlarının kaliteli eğitim imkanlarından faydalanabileceklerini söyledi.