Samsun'un Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde bin 320 metrekare alana yapılacak Samsun Muhtarlık Hizmet Binası'nın temeli dualarla atıldı.

Türkiye'de genelinde muhtarların daha iyi şartlarda halka hizmet vermesi için yeni Muhtarlık Hizmet Binaları kuruluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Muhtar Misafirhanesi'nin açılışını yaparken eş zamanlı olarak Türkiye'de farklı şehirlerde de 100 farklı Muhtarlık Hizmet Binası'nın temelleri atıldı. Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Büyükoyumca Mahallesi'ne yapılacak binanın temeline ise düzenlenen törenle ilk harç akıtıldı.

Demir: “Hep birlikte gayret içerisindeyiz”

Törende ilk olarak konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Özellikle bu şehre 40 yıla yakın hizmet etmiş biri olarak gerçekten bu tür programlardan büyük mutluluk duyuyorum. Samsun gelişen bir şehir. Doğasıyla, eğitimiyle, sağlığıyla aklınıza ne geliyorsa hemen hemen her alanda emin adımlarla geleceği yürüyor. Özellikle muhtarlarımız başta olmak üzere hep birlikte bir gayret içerisindeyiz. Başkanlık dönemimde en çok muhtarlarla bir arada olma gereği, ihtiyacı, vizyonumuz var. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, muhtarlarımızın her türlü haklı talebini elimizden geldiğince yapma gayreti içinde olduk. Bilgiyi ve teknolojiyi en üst düzeyde kullanarak geleceğe emin adımlarla yürüyoruz” dedi.

Dağlı: “Bayan muhtarlarımıza öncelik verdik"

Akabinde konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise "Muhtarlarımız bizim için önemlidir. Kurumsal yapının çok önemli temel taşlarından birisidir. Mülki idare amirinin bir uzantısıdır. Yani bizim gibi 7 gün 24 saat görevlilerdir. Her an her şey olabilir mantığıyla tetikte bulunmak durumundalardır. Köyde bir sıkıntı olduğu zaman her zaman ilk akla gelen kişi muhtardır. Bu anlamda muhtarlarımızın önemini biliyoruz. Muhtar evlerimiz aslında belediyelerimiz tarafından yapılmaktadır. Bugün burada biz bakanlığımızın talimatıyla 2 tane mahallemizde bunun yapımına başlıyoruz. Buradan bayan muhtarlarımıza öncelik verdik. Güvenliği daha önce olur düşüncesiyle böyle bir kanımız oldu. Bu yapacağımız muhtar evimiz hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından temel atma töreni yapıldı. Törenin ardından protokol üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki konuşmasını dinledi. Törene Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever da katıldı.