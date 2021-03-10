Samsun 'mutant virüs' kıskacında

Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, artan vaka sayılarının yanı sıra tüm ilçelerden de mutasyonlu virüs kaynaklı vakalara rastlamaya başladıklarını söyledi.

Korona virüsü (Kovid-19) vaka sayısında Türkiye birincisi olan Samsun'da virüs yayılmaya devam ediyor. Normalleşmeye en uzak il olan ve çok yüksek riskli grupta yer alan Samsun'da yakın zamanda Kovid-19'u atlanan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, açıklamalarda bulundu.

“İlçelerimizin neredeyse hepsinde mutasyon virüs kaynaklı vakalara rastlamaya başladık”

Samsun'da artan koronavirüs vakaları, ildeki genel durum ve vaka dağılımı hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “İlimizde valiliğimiz tarafından alınan tüm önlemlere, kamu kurumlarımız, belediyelerimiz tarafından sürdürülen denetim ve bilgilendirme çalışmalarına rağmen vaka sayılarımızda artış devam ediyor. Vaka sayılarımızdaki artışın kaynağı ise maalesef pandeminin ilk gününden bugüne hiç değişmiyor. Virüs hala, akraba, eş dost misafirlikleri, cenaze ve taziye ziyaretleriyle, sevdiklerimiz arasında yayılmaya devam ediyor. ‘Haftalardır dışarı çıkmadık, bir cumartesi de dışarıda olalım, güneşi görelim ne olacak ki' diyerek, fark etmeden aldığımız virüsü, evlerimize taşıyoruz. İlimizdeki verileri değerlendirdiğimizde özellikle 20 Şubat – 5 Mart tarihleri arasında mutasyon virüs kaynaklı vakalarda büyük bir artış olduğunu görüyoruz. Üzülerek söylüyorum ki, ilçelerimizin neredeyse hepsinde mutasyon virüs kaynaklı vakalara rastlamaya başladık. Bu tablo bize neredeyse hiç belirti vermeden, kendini gizleyen mutasyon virüsün, il içinde kendine yer edindiğini, aile ve akraba arasında ne kadar hızlı bir yayılım gösterdiğini; virüsün tuzağına düşmeyelim, ona tekrar fırsat vermeyelim derken, virüsün tuzağına yeniden nasıl düştüğümüzü gösteriyor” dedi.

“Nüfusa göre en çok vaka Bafra, İlkadım, Ladik, 19 Mayıs ve Salıpazarı'nda”

Vaka sayıları hakkında da bilgi veren Muhammet Ali Oruç, şunları söyledi:

“İlimizdeki vaka dağılımı tablosunu 27 Şubat-05 Mart tarihleri arasında 100 bin kişide görülen vaka kriterine göre değerlendirdiğimizde ise ilçe nüfusuna göre en çok vakanın Bafra, İlkadım, Lâdik, 19 Mayıs ve Salıpazarı ilçelerimizde olduğunu görüyoruz. Vakaların artışa geçtiği son iki haftada en çok vaka görülen ilçelerimiz ise yüzde 27 ile İlkadım, yüzde 17 ile Atakum, yüzde 16 ile Bafra, yüzde 10 ile Çarşamba ve yüzde 5 ile Canik ilçelerimiz. İlimizde görülen vakaların yüzde 75'i bu 5 ilçemizde ortaya çıktı. Tabloya bu veriler ışığında baktığımızda özellikle İlkadım, Atakum ve Bafra ilçelerimizde büyük bir vaka yoğunluğu gözükse de bölgesel dağılımla birlikte neredeyse Samsun'un her ilçesinde etkisini gösteren bir düşmanla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Bu tehlikeyi doğru algılamalı, mutasyon kaynaklı virüsün bizden, gittiğimiz taziye ve akraba ziyaretlerinden aldığı güçle vaka sayısını artırdığını artık görmeli ve yeniden el birliğiyle mücadele etmeden bu mücadeleyi kazanamayacağımızı kabul etmemiz gerekiyor. Hepimiz kendimizi potansiyel bir virüs taşıyıcısı olarak değerlendirmeli, buna göre hareket etmeliyiz. Aile, eş, dost, akraba, cenaze, taziye ziyaretlerine en az bir ay aşı çalışmaları daha ileri bir safhaya geçene kadar ara vermeliyiz. Sağlık Bakanlığımız tarafından sürekli vurgulanan maske, sosyal mesafe ve el hijyeni kurallarına harfi harfine uymalı ve bugünkü özgürlüğümüzden fedakârlık edip, gelecekteki sağlıklı günleri kazanmaya çalışmalıyız. Samsun'da Valimiz Doç. Dr. Zülkif Dağlı idaresinde etkin bir denetim süreci yürütülüyor. Ancak bu denetim ve kontrol sürecinin başarıya tek başına ulaşması mümkün değil. Samsunluların da bu mücadeleye yeniden güçlü bir destek verme zamanı geldi. Artık rengimize karar vermeli, ‘benim rengim mavi' diyerek, ilimizi kırmızı renkten kurtarıp, vaka artışına hep beraber dur demeliyiz. Güzel günlere ulaşmamızın tek yolu bu.”