Samsun müzelerine ziyaretçi akını

Samsun Kültür ve Turizm İl Müdürü Adnan İpekdal, 2018 yılında Samsun'daki müzeleri 101 bin 83'ü yerli, bin 689'u da yabancı olmak üzere toplam 102 bin 762 kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Adnan İpekdal, müze ziyaretleri ve 2019 yılı faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Belediyelerin müzeleriyle birlikte Samsun'un tam bir müze şehri olduğunun altını çizen İpekdal, “Samsun müzecilik anlamında zengin şehirlerden bir tanesi. Bir müzemiz yeni yerine geçeceği için geçici olarak kapalı durumda bulunuyor. Belediyelere ait müzeler de ilimizde faaliyet geçiriyor. Samsun'da 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olan müzelere şu ana kadar toplam 102 bin 762 kişi ziyarette bulundu. İlkadım merkezde bulunan Gazi Müzesine 2018 yılında 11 aylık periyotta 89 bin 68 yerli turist ziyarette bulundu. Bin 658 yabancı turist de yine Gazi Müzesini ziyaret etti. Gazi Müzesine toplam 91 bin 226 ziyaret gerçekleşti. Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ise 11 bin 515 yerli, 21 tane de yabancı ziyaretçi kabul etti. Toplam 11 bin 536 ziyaretçi de Bafra'daki müzemizi ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı faal olan 2 müzemize ziyaret eden 102 bin 762 kişiden 101 bin 83'ü yerli, bin 689'u da yabancı ziyaretçilerden oluştu. Şehrimizde müze ziyaretleri yaz aylarında diğer aylara göre daha fazla oluyor. Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi tamamlandığında ziyaretçi sayılarının çok daha fazla artacağını düşünüyoruz” dedi.

“Her Samsunlu kendisini gönüllü bir turizm elçisi olarak görmelidir”

19 Mayıs'ın 100. yılında her Samsunluya iş düştüğünü vurgulayan İpekdal, şunları söyledi:

“19 Mayıs 1919'un 100. yılına giriyoruz. 19 Mayıs 2019'da yapılacak faaliyetler tüm Türkiye'nin gündemine oturacaktır. 2019 yılının tamamına yayılacak etkinliklerle birlikte turist rakamlarının geçtiğimiz yıllara oranla çok yukarılara çıkacağına inanıyoruz. Bütün Samsunluların da 2019 yılının kıymetini bilmesi lazım. Her Samsunlunun şehrinin tanıtımına katkı sağlaması gerekiyor. İnsanların kendi şehrini tanıtıcı bir fotoğrafı paylaşması, arkadaşlarına göndermesi bile büyük bir önem arz ediyor. Vatandaşlarımızın Samsun Valiliğinin ve Samsun Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarını takip etmelerini talep ediyorum. Bu sayfalarda Samsun'un güzellikleri ve özelliklerini paylaşıyoruz. Bu paylaşımların vatandaşlarımız tarafından da başka şehirlerdeki insanlara gönderilmesi önemli bir yer tutacaktır. Turizm meselesinde Samsunlular olarak toplumsal bir farkındalık oluşturursak, kazanımlarımızın daha da artacağını düşünüyorum. Her Samsunlu kendisini gönüllü bir turizm elçisi olarak görmelidir.”