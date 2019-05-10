Samsun MYO öğrencileri kitap bağışlayıp kapıları boyadı

Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri Vezirköprü'de bulunan biri ilkokulda, diğeri ortaokulda olmak üzere çocukların kütüphanelerine yeni kitaplar kazandırmayı amaçlayan ‘Kitap Toplama Seferberliği' gerçekleştirdi.

Okumayan hiçbir çocuk kalmasın diye

Kampanya sonucunda toplanan bin 200 kitap, Vezirköprü Narlısaray İlkokulu Türkçe Öğretmeni Nurgül Kartal'a ve Mezra Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ali Kemal Kartal'a, Samsun MYO'da teslim edildi.

Kendi kütüphanelerini de unutmadılar

Öğrenciler köy okulları için topladıkları kitapların yanı sıra, Güzel Sanatlar Fakültesi Kütüphanesi'ne de yaklaşık 250 kitap armağan ederek tüm öğrencilerin gelişimine katkıda bulundular. Kitapların teslim edilmesinde, Samsun MYO Müdürü Prof. Dr. Güray Erener ile Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi Halil İbrahim Ertuğ da hazır bulundu.

Bir farkındalık ve duyarlılık örneği olan etkinlik karşısında duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Erener, böylesi sosyal sorumlulukların yayılarak devam etmesini temenni etti. Prof. Dr. Erener, etkinlikte görev ve sorumluluk üstlenen herkese teşekkür etti.

Çocuk Gelişimi Bölümü'nden ‘renklendiren fırçalar'

Samsun Meslek Yüksekokulu (MYO) Çocuk Bakım ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, kitap bağışıyla yetinmeyip aynı zamanda Yüksekokulun giriş katının kapılarını boyayarak rengârenk hâle getirdi.

Samsun MYO Müdürü Prof. Dr. Güray Erener, etkinliğe ilişkin yaptığı konuşmada, gençlerin sosyal bilinç kazanmaları açısından yapılan etkinlikleri desteklediklerini belirterek emeği geçen öğrenciler ve öğretim elemanlarına teşekkür etti.