Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan çocukların bütüncül olarak akademik, ruhsal, sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimini desteklemek, eğitimi uzaktan, yüz yüze yöntemler ile bir bütün olarak düşünerek gerekli paydaşlara geri bildirimler vermeyi amaçlayan 'Samsun Öğrenci Gelişim İzleme ve Geri Bildirim Sistemi'

SAMGİS' markalaştı.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda eğitim gören öğrencilerin bütüncül anlayışla eğitim almalarını desteklemek ve gelişimlerini destekleyici geribildirimleri verebilmek amacıyla SAMGİS kuruldu. Projenin konusu ise öğrenci, öğretmen, aile, çevre, okul yöneticisi, servis şoförleri ve yakınların çocuğun hayatına etkisi olan paydaşların doğru zamanda, doğru becerilerle, doğru oranlarda katılmasını sağlamak amacıyla yüz yüze ve uzaktan eğitim süreç takibi ve geribildirim sistemi oluşturmak. Kurulan bu sisteme Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "Marka Tescil Belgesi" verildi.

Proje kapsamında; 2019 yılında 32 ortak sınav, 98 kazanım değerlendirme sınavı, 4 LGS denemesi, 7 TYT Denemesi, 2 AYT Denemesi olmak üzere toplam 160 sınav yapıldı. 1 milyon 397 bin 921 öğrenci sınavlara katıldı. 12. Sınıf öğrencilerinin TYT sınavında 150 puan üstüne çıkabilmesi için öğrencilerin ve öğretmenlerinin dahil olduğu Whatsapp grupları kuruldu. Gruplar üzerinden ve yüz yüze rehberlik çalışmaları yapıldı. Youtube kanalında SamgisTV kanalı açılarak sınav sonrası soru çözümleri videolarla anlatıldı. Açılan bu kanalda 32 bin görüntüleme ve 3 bin 100 saat izleme gerçekleşti. Sınavlar sonucunda öğrenci, şube, okul, ilçe ve il bazında hazırlanan kazanım analizleri ve istatistikler ilçe koordinatörleri aracılığıyla paydaşlara ulaştırıldı. Eksiklerin telafisi için çalışmalar yapmaları sağlandı.

"Pandemi döneminde sınavlar devam etti"

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan sistemde pandemi döneminde sınavlar Samsun Akademi portalı üzerinden online olarak yapılmaya başlandı. Şu ana kadar 13 ortaokul ve lise düzeyinde 32 bin 866 öğrenci sınavlara katılım gerçekleşti. Sınav sonrası hazırlanan kazanım analizleri öğretmen, öğrenci ve velilerimizle paylaşılmakta, değerlendirmeler yapılarak eksik kazanımların giderilmesine çalışıldı. Proje ise sadece sınavdan oluşmuyor. Okul iklimi ve örtük öğrenme, rehberlik çalışmaları, kazanım değerlendirme, öğrenci kılavuzluğu projenin içeriğini oluşturuyor.