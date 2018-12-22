Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, öğrenmenin şenlik duygusu içerisinde ele alınmasının etkili olacağını belirterek, "Samsun'da öğrenmek bir şenliktir" dedi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜRK-PDR Derneği Samsun Şubesi ve Yenilikçi Öğrenme Merkezi iş birliğinde Samsun Maarif Hareketi kapsamında Emine Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde "Samsun Öğrenme Şenliği" gerçekleştirildi. Şenlikte 11 ayrı atölyede öğretmenler kişisel gelişimden, sosyal girişimciliğe kadar birçok konuda çalışmaya katıldı.

"Türkiye'ye yön verecek"

Şenliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Samsun'da eğitimi bütüncül bir bakış açısıyla ve eğitimin iklimini, ekosistemini oluşturarak yönetmenin gayreti içerisindeyiz. İnsan dediğimiz varlık dünyaya geldiği ilk andan itibaren aslında öğrenme faaliyeti içerisinde. Böyle olduğu halde neden sonraki süreçte öğrenmeyle aramızda mesafe oluşuyor bunu kendime dert edindim. Bu programı duyururken 'Samsun'da öğrenmek bir şenliktir' dedim. Bence işin kıymetini artıran şey öğrenmeyi bir şenlik duygusu içerisinde almanın ve o vurguyla hareket etmenin etkili olduğunu düşünüyorum. Biz Maarif Hareketi adını verdiğimiz çalışmayla Samsunumuzda son 3 yılda eğitimi hep beraber yönetiyoruz. Biz ülke olarak 15 Temmuz süreci yaşadık, ardından öğretmenlerimizin gündemi sapmasın diye hızlıca oturduğumuz yerden ayağa kalkıp koşmayı tasarlayacak şekilde Samsun Maarif Hareketi'ni ortaya koyduk. Bu hareket Türkiye'ye de yön verecek nitelikte hal almaya başladı. O gün hedefimizi çok büyük koyduk, 'Bir şehir değişir, Türkiye değişir', 'Samsun'u değiştirmeye talibiz' dedik. Burası ilk adım şehri olduğuna göre, Türkiye'nin de değişeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Programda; Eğitimci-Yazar Kayhan Karlı “Zamane Çocuklarının Sosyal Duygusal Gelişimi” konusunda sunum yaptı. “Türkiye'de ve Dünyada Bilim” Paneli Prof. Dr. Gültekin Çakmakçı, Doç. Dr. Sevil Akaygün, Doç. Dr. Mustafa Sever, Doç. Dr. Eren Ceylan tarafından gerçekleştirildi.

Öğleden sonra devam eden programda akademisyenler tarafından sunumlar yapıldı.