Samsun okuma vakti etkinliği

“Samsun İçin Okuma Vakti” projesi kapsamında Şehit Vural Akdeniz Anaokulu öğrencileri okuma vakti önlüklerini giyip, ilçe pazarında esnaf ve halka ücretsiz kitap dağıttılar. Öğrenciler kitap verdikleri herkesi saat 20.00'de televizyon, tablet ve bilgisayarları kapatarak okumaya davet ettiler.

Okul Müdürü Nurhilal Selman, “Kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla, veli ve öğretmenlerimizin katkısıyla evlerden gelen kitapları çocuklarımızla birlikte pazar yerinde esnaf ve halka dağıtarak, herkesi televizyon, tablet ve bilgisayarları kapatıp, kitap okumaya teşvik etmeye çalıştık. Ayrıca okulumuzda oluşturduğumuz ‘Al Götür Oku Getir' kitaplığımızdaki kitaplardan isteyen herkesin yararlanabileceğini, isterlerse kitaplarını ikram ettiğimiz kahve eşliğinde okulumuzda okuyabilecekleri, isterlerse alıp evlerinde okuyup tekrar okula getirebilecekleri bilgisini vererek okul kitaplığımızdan yararlanmaları için okulumuza davet ettik” dedi.