"Samsun Okuma Vakti"nde Bafra birinci

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Samsun Maarif Hareketi" kapsamında düzenlenen 2018-2019 eğitim-öğretim yılı “Maarifin Yıldızları” ödül töreninde "Samsun Okuma Vakti" kategorisinde Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü birinci oldu.

Birincilik ödülü Samsun Valisi Osman Kaymak tarafından Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu'na verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Katipoğlu, bu ödülün alınmasında Bafra halkının ve tüm eğitim paydaşlarının büyük katkısı olduğunu ifade etti. Katipoğlu, maksatlarının ilçede kitap okuma oranının artmasını sağlamak olduğunu, bunun için de Samsun Okuma Vakti projesine destek olmak için ilçe genelinde farkındalık etkinlikleri yaparak öncelikle öğrencilerin ve Bafra halkının okumaya dikkatini çekmeye çalıştıklarını belirtti.

“Samsun Maarif Hareketi" kapsamında yapılan Maarif Yıldızları ödül töreninde, TÜBİTAK yılın bilim okulu kategorisinde Bafra Mesleki Teknik Anadolu Lisesi birinci, yılın sosyal projesi okulu kategorisinde de Bafra Anadolu Lisesi üçüncü oldu.