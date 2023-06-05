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Samsun-Ordu Karayolu'nda heyelan

Sağanak yağış nedeniyle Samsun-Ordu Karayolu’nda heyelan meydana geldi.

Sağanak yağış nedeniyle Samsun-Ordu Karayolu'nda heyelan meydana geldi.


Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı Samsun-Ordu Karakolu üzerinde şiddetli yağmurdan dolayı toprak kayması yaşandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri tek şeridi trafiğe kapatan heyelana iş makineleri ile müdahale etti. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu heyelan temizlendi ve trafik akışı normale döndü.


Ancak bir süre sonra aynı yerde tekrar heyelan oldu. Ekipler yine iş makineleri yardımıyla temizleme çalışması başlattı.

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