Samsun, Ordu ve Sinop'ta vakalar arttı, Amasya'da azaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı korona virüs vaka sayılarında geçtiğimiz haftaya göre Samsun, Ordu ve Sinop'ta vakalar arttı, Amasya'da ise azaldı. İl nüfusları hariç tutulmak üzere yüz bin kişilik verilere yer veren tabloda Ordu vakaların en yoğun olduğu il, Samsun ise en yoğun dördüncü il oldu.

Bakan Koca'nın 8-14 Şubat tarihleri arasında açıkladığı verilere göre vaka sayısının yüz binde 171,29 olarak kaydedildiği Samsun'da, 15-21 Şubat verilerinde vaka sayısı yüz binde 202,94 oldu. Bu rakamlar 1 milyon 356 bin 79 olan il nüfusuna oranlandığında 2 bin 323 olan vaka sayısının yüzde 18,46 artarak 2 bin 752'e yükseldiği gözlendi.

Vaka sayısının yüz binde 79,52 olduğu Sinop ise, 15-21 Şubat verilerinde yüz binde 83,62 olarak görüldü. Bu rakamlar 216 bin 460 olan il nüfusuna oranlandığında 172 olan vaka sayısının yüzde 5,23 artarak 181'e yükseldiği gözlendi.

Vaka sayılarının yüz binde 194,42 olarak kaydedildiği Ordu'da, 15-21 Şubat verilerinde rakamlar yüz binde 228,40 oldu. Bu rakamlar 761 bin 400 olan il nüfusuna oranlandığında bin 480 olan vaka sayısının yüzde 17,49 artarak bin 739'a yükseldiği gözlendi.

8-14 Şubat tarihleri arasında açıklanan verilerde vaka sayılarının yüz binde 96,06 olarak kaydedildiği Amasya'da da, 15-21 Şubat verilerinde vakalar yüz binde 90,31 oldu. Bu rakamlar 335 bin 494 olan il nüfusuna oranlandığında 322 olan vaka sayısının yüzde 6,21 azalarak 302'e düştüğü gözlendi.

Yüz binlik vaka yoğunluğunda zirve

İl nüfusları hariç tutulmak üzere yüz bin kişilik verilere yer veren tabloya göre Ordu yüz binde 228,40 vaka ile başı çekti. Giresun ve Trabzon'un ardından Samsun yüz bin kişide 202,94 vaka sayısı ile dördüncü il olarak yer aldı.