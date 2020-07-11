Samsun ovalarını suyla buluşturan milyonluk projeler

Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun'un Bafra ve Çarşamba Ovalarının suya erişimini artırmak için büyük projeler yürütülüyor. 1990 yılından bu yana devam eden Bafra Ovası Sulama Projesi ve 1991 yılında itibaren başlayan Çarşamba Ovası Sulaması ve Drenajı Projesi kapsamında şu anda toplam 335 milyon TL büyüklükte 6 proje devam ediyor.

Bafra Ovası Sulaması Projesi kapsamında devam eden projeler Bafra Ovası Sağ Sahil Tarım Arazilerine Ulaşım Yolu ve Drenaj İşleri, Bafra Ovası Sulaması 2.Kısım İnşaatı ve Kızılırmak Islahı 2.Kısım İnşaatı.

Devam eden Bafra Ovası Sağ Sahil Tarım Arazilerine Ulaşım Yolu ve Drenaj İşleri Projesi fiziksel olarak yüzde 95 oranında gerçekleşti. Proje kapsamında, önceki yıllarda inşaatı tamamlanan drenaj kanalları üzerinde 7 adet fore kazıklı köprü ve drenaj işleri imalatları bulunuyor. 7 adet köprü imalatı tamamlandı. İlgili iş kapsamında yapılacak olan 2 adet üst geçiş, 1 adet menfez köprü ve 200 metre betonarme bariyer imalatları kaldı. Kalan imalatların 2020 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

2018 yılında ihale edilip 2019'da sözleşme imzalanan Bafra Ovası Sulaması 2. Kısım İnşaatı projesi bu yıl hız kazandı. Bafra Ovası Sağ Sahil İnşaatının sonundaki bin 970 hektar alan ile 2015 yılı sonunda tasfiye edilen Bafra Ovası Sol Sahil Sulaması İnşaatı işinden kalan, Alaçam bölgesindeki 4 bin 500 hektar alan birleştirilerek 6 bin 470 hektar alanın ihalesi yapıldı. Yer teslimi ve işe başlama tutanağı imzalandı. 2020 yılı ödeneği ile çalışmaya başlanılacak.

Kızılırmak Islahı 2.Kısım İnşaatı Projesi fiziksel olarak yüzde 26 oranında gerçekleşti. Proje kapsamında Çetinkaya Köprüsü'nden Derbent Barajı'na kadar olan kısımda dere yatağı temizliği ve Çetinkaya Köprüsü'nden menbaya doğru çift taraflı harçlı pere ve 3 adet betonarme menfez yapılması planlanıyor. 2 bin 635 metre harçlı pere. 860 metre duvar imalatı tamamlandı.

Çarşamba Ovası Sulaması ve Drenajı Projesi kapsamında devam eden projeler ise Çarşamba Ovası Sağ Sahil 2. Kısım Yüzeysel Drenajı ile 2 Metre Kotu Altı Arazisinin Pompalı Drenajı İkmali, Yeşilırmak Islahı İkmali (1.Kısım) ve Çarşamba Ovası Denize Çıkış Yapıları ve Sol Sahil Drenajı 2.Kısım.

Çarşamba Ovası Sağ Sahil 2. Kısım Yüzeysel Drenajı ile 2 Metre Kotu Altı Arazisinin Pompalı Drenajı İkmali Projesinde toplam 99 köy faydalanacak. 21 bin 100 hektar tarım alanının drenaj sorunu çözüme kavuşturulacak. İhale kapsamında 21 bin 100 hektar alanın drenaj şebekesi için, ana-yedek-tersiyer drenaj kanal imalatları, 8 adet pompa binası ve daha önceki yıllarda imalatları tamamlanan 22 bin 900 hektar sahada temizlik çalışması ile eksik imalatlar tamamlanacak. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında ihale edilen projenin sözleşmesi 8 Nisan 2020 tarihinde imzalandı ve işe başlandı.

Yeşilırmak Islahı 1.Kısım İnşaatı Projesi kapsamında Çarşamba TCK Köprüsü'nden itibaren mansaba doğru 3.5 km'lik kısmın ıslahı gerçekleştirilecek. 4 bin 183 metre harçlı kargir duvar ve 780 metre gabion sepet imalatı yapıldı. Yüzde 19,47 iş artışı alındı. Süre uzatımı talebine Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca olumsuz görüş verildi. 3 Mart 2020 tarih 146236 sayılı olur ile sözleşmesi feshedildi. Proje yüzde 99 oranında gerçekleşti.

Çarşamba Ovası Denize Çıkış Yapıları ve Sol Sahil Drenajı 2.Kısım İnşaatı Projesi kapsamında sol sahilde 3 adet, sağ sahilde 6 adet olmak üzere toplam 9 adet denize çıkış yapısı yapılması, yetersiz kapasitedeki menfezlerin yıkılarak yerlerine menfez veya köprü yapılması planlandı. Miliç Irmağı Çaltı deniz ağzında taş dolgu imalatları tamamlandı. 2020 yılı ödeneği ile P4 ve Simenit denize çıkış ağızları imalatlarına başlandı