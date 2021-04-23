Samsun polisinden 23 Nisan korteji

TBMM'nin açılışının 101. yıl dönümü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Samsun İl Emniyet Müdürlüğü 2 farklı araç korteji oluşturuldu. Kortejde çok sayıda Yunus, şahin gibi motosikletli unsurlara ve resmî ekip otolarına yer verildi. Sirenler eşliğinde Atakum ve İlkadım bölgesi başlangıç noktası olmak üzere 2 güzergahtan şehir turu atılarak, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çocuklarımızın sevgi gösterileri ile karşılan araç kortejimiz ayrıca 'maske, mesafe ve temizlik' konularında uyarıda bulundu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.”