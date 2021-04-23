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Samsun polisinden 23 Nisan korteji

Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedenliyle kortej düzenledi.


TBMM'nin açılışının 101. yıl dönümü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Samsun İl Emniyet Müdürlüğü 2 farklı araç korteji oluşturuldu. Kortejde çok sayıda Yunus, şahin gibi motosikletli unsurlara ve resmî ekip otolarına yer verildi. Sirenler eşliğinde Atakum ve İlkadım bölgesi başlangıç noktası olmak üzere 2 güzergahtan şehir turu atılarak, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.


İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Çocuklarımızın sevgi gösterileri ile karşılan araç kortejimiz ayrıca 'maske, mesafe ve temizlik' konularında uyarıda bulundu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.”

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