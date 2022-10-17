Samsun polisine 5 yeni motosiklet takviyesi

Yeni motosiklet takviyesi ile Emniyet Müdürlüğü bünyesinde aktif olarak 53 motosikletle birlikte 92 personel görev yapacak.

Motosikletli polis timleri; asayiş, narkotik ve trafik gibi olaylarda aranan şahısların yakalanmasında, meydana gelen olaylara en kısa sürede müdahale edilmesinde ve suç işleme amacındakilerin caydırılmasında önemli bir rol oynuyor. Bu çerçevede Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 5 yeni motosikletin teslim töreni yapıldı. Dar şeritlerde güçlü manevra özelliği, insanın anatomisine göre en rahat oturuş koltuğuna sahip olması, 0'dan 100'e yaklaşık 4 saniyede çıkabilme gibi özelliklere sahip olan motosikletler, Samsun Emniyetinin gücüne güç katacak.

"2002 yılında 1 olan motosiklet sayısı, şimdi 53 oldu"

Teslim töreninde ilk olarak konuşan Samsun Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, “İlimizde 2002 yılından itibaren 1 motosiklet ve 3 personel ile göreve başlayan görevli unsurlarımız, zamanla araç gereç bakımında desteklenmiş, büyüyerek şehrimizde polisin görünürlüğünü artırarak teşkilatımızın vitrine haline gelmiştir. Yunus, şahin ve narkotiklerimizden oluşan motosikletli unsurlarımızın kullanmış olduğu motosikletlerimiz en modern şekilde yenilenmiştir. Bugün göreve alınacak 5 motosikletle birlikte toplam 53 motosiklet ve 92 personel birlikte görev yapmaya devam edecektir” dedi.

Çok sayıda narkotik madde ele geçirildi

Motosikletli personelin 2022 yılında yapmış olduğu faaliyetler hakkında bilgi veren Müdür Urhal, “Personel ve motosiklet sayımızdaki bu artış; ilimizde meydana gelen asayiş ve trafik olaylarına en kısa sürede müdahale edilmesi, suçun işlenmesinin önlenmesi, suçlarının takibinin daha yakın bir şekilde yapılması açısından önem arz etmektedir. Motosikletli unsurlarımız tarafından 2022 yılının 9 aylık diliminde 413 bin 650 şahsa GBT sorgusu yapıldı, aranan 766 şahıs yakalandı. 345 ruhsatsız tabanca, 83 av tüfeği, 48 kuru sıkı tabanca, 3 bin 546 çeşitli çaplarda mermi, bin 324 adet kesici alet, 17 kilogram esrar, 2 kilogram bonzai, 426 gram metamfetamin ve diğer narkotik maddeler ele geçirildi” diye konuştu.

"Motosikletli polislerimiz suçluların korkulu rüyası"

Törende konuşma yapan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Motosikletli polislerimiz, suç ve suçlularla mücadelede çok büyük bir aktördür. Bunu karşı cenah da çok iyi biliyor. Onlar için polislerimiz korku ve korkulacak birer unsurdur. Arkadaşlarımızın hepsi çok gençtir. Motosikletlerimiz çok güçlüdür. Herhangi bir trafiğe takılmadan, hızlı bir şekilde gitme galibiyetine sahiptir. Suçluların korkulu rüyasıdır. Ben motosikletli polislerimizi şimdiye kadar yaptıkları başarılardan dolayı kutluyorum. Suç ve suçlularla mücadele ederken dikkatli olmak zorundayız. Bir tanenize zarar gelse burada ne kadar üzüleceğimizi biliyorsunuz. Ben hayırlı olsun diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmalarının ardından Samsun Valisi Dağlı, motosikletler ve çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı. Törenin ardından ekipler, görevlerinin başına döndü.