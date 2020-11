Samsun protokolü Atatürk'ü andı

yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yayınladıkları mesajlarla andı.

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, “10 Kasım, sadece bir anma günü değil, Türkiye Cumhuriyeti'ni geliştirip büyüterek geleceğe taşıma azmimizi tazelediğimiz bir gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı büyük bir miras olan Türkiye Cumhuriyeti, kadim medeniyeti üzerinde yükselerek bir yandan miras aldığı Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmakta bir yandan da demokrasisini daha da güçlendirerek, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak daha yükseklerde, yılmadan, emin ellerde ilerlemektedir. Milletimizden aldığı destekle yeni ve modern bir devlet kurarak aydınlık yarınların temellerini atan, birçok alanda yaptığı yeniliklerle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine yükseltmeyi amaç edinen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andığımız bu günde, bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin, dünyada hak ettiği yeri korumaya ve yüceltmeye devam etmek için gece gündüz demeden azim ve kararlıkla çalışmak öncelikli görevimizdir” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “Milletinden aldığı güçle İstiklal Mücadelemizi zafere ulaştırarak hem milletimizin hem de dünyanın takdirine mazhar olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak, bölgesinde lider ve daha güçlü Türkiye için kararlılıkla çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde Türkiye'yi istikrarlı bir şekilde büyütmeye, sınırlarımız içinde ve sınırlarımızın ötesinde milletimizin hak, hukuk ve menfaatlerini korumaya devam ediyoruz. Atatürk'ün ‘Benim en büyük eserim' dediği Cumhuriyet'imize sahip çıkıyor, gelecek nesillerimize daha müreffeh bir Türkiye bırakmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. 10 Kasım, tarihin akışına yön veren kahraman asker ve büyük devlet adamı Atatürk'ü idealleriyle anma, kurucusu olduğu devletimizi ilelebet yaşatma ve yükseltme kararlılığını en güçlü şekilde gösterme günüdür” diye konuştu.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, “Milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıyla çıktığı zorlu yolda, milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirmeyi başaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Mücadelemizi Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırmıştır. Büyük bir millet, bağrından yetiştirdiği büyük insanlarla zaferler kazanmış, vatanımızı yeniden güçlü bir devlet haline getirmiştir. Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce ve ilkelerinden aldığı ilhamla ilerlemesini sürdürecektir. Cumhuriyet'e sahip çıkmak ve Cumhuriyet'i bize emanet edenlere layık olmak için her alanda gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmalıyız. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak dünyanın en üst ligine c¸ıkartmak için büyük bir seferberlik devam ediyor. Büyük Önder Atatu¨rk'u¨ anlamak ve anmak, vatanımıza en iyi hizmeti vermek, çok çalışmak, büyük hedeflere ulaştırmak, onun çizdiği yolda ilerlemekle daha çok anlam kazanacaktır” şeklinde konuştu.

Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, “Milletimize Kurtuluş Savaşı'nda liderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir milleti yeniden ayağa kaldırmış ve zafere olan inancını milletine aşılamıştır. Milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün önderliğinde, verdiği şanlı mücadele ile bağımsızlığını muhafaza etme, milli birlik ve beraberliğini güçlendirme, devletini sonsuza kadar yaşatma azim ve kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Bu vesileyle aramızdan ayrılışının yıldönümü olan bugünde, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu vatan uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sevgi, saygı ve milletle bir kez daha anıyoruz. Ruhu şad olsun” sözlerini kullandı.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci şunları söyledi:

“19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Türk Milleti'nin kaderini değiştiren Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk; askeri dehası, devlet adamlığı ve vatanseverliği ile Türkiye Cumhuriyeti'nin yanı sıra yaşadığı çağda da eşsiz bir iz bıraktı. En büyük tutkusu, vatan topraklarının bağımsızlığı ve üzerinde yaşayanların özgürlüğüydü. Yurdun ve yurttaşın içinde bulunduğu tüm imkansızlıklara karşın kararlılığını yitirmedi. Yıllar süren savaşlarla tükenme noktasına gelen Anadolu topraklarını vatana dönüştürerek çağdaş bir devlet inşa etti. Yaşama geçirdiği devrimler ile bizleri imparatorun kulları olmaktan kurtarıp bağımsız cumhuriyetin hür yurttaşları haline getirdi. Bizlere bıraktığı fikri miras ile bir asır önce eğitim, bilim, sanayi ve kültürü işaret eden Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı çağdaşlaşma ve kalkınmayı sürdürme gayretindeyiz. Bağımsız ve aydınlık bir gelecek için halkçılık, devrimcilik, cumhuriyetçilik, laiklik, devletçilik ve milliyetçilik ilkelerinin hiçbirinden ödün vermeyeceğiz.”

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'i, ebediyete irtihalinin 82. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal, saygın bir lider ve komutan olarak, ecdat yadigârı vatan topraklarının savunulmasında, milletimizin istiklale kavuşma mücadelesinde önderlik yapmıştır. Cumhuriyetimizi bu toprakların tüm renklerini kaynaştırarak inşa eden Gazi Mustafa Kemal, milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirmeyi başarmış, Türkiye'nin bağımsızlığı ülküsünü benimsemiştir. Gazi'nin en büyük ideali, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak olduğu kadar milli iradenin, millet egemenliğinin her şart altında korunması ve savunulması olmuştur” ifadelerine yer verdi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı şunları kaydetti:

“Milleti için hiçbir mücadeleden kaçınmayan, ömrünü bu uğurda feda eden, şartlar ne kadar zor ve ağır olursa olsun tek bir an bile duraksamayan Atatürk, istikbal yolunda asla sönmeyen meşaleyi yakmıştır. Hayatının her anında inandığı uğurda ilerlemiştir. Hiçbir engel onu ne yolundan ne de büyük bir sevgiyle bağlı olduğu milletinden kopartamamıştır. Atatürk, milletine, bayrağına, toprağına bağlılık nedir yaşamıyla bunu birebir örneklemiştir. Dün, bugün ve yarınlarda onun bu yılmaz mücadelesi milletimizin de bu noktadaki iradesini oluşturmuştur. Dünyada eşine az rastlanır bu adanmışlığın adı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmuştur. İşte bu yüzden her 10 Kasım, bizim için hem hüznün hem de minnet duygularının sarsılmaz bir sevgiyle anmaya dönüştüğü gündür. Onu bütün yüreğimizle yad ediyoruz. Onu anladığımızı göstermenin en büyük yolunun ise çok çalışmak olduğunu biliyoruz.”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş mesajında şu sözlere yer verdi:

“10 Kasım, milletimiz için Atatürk'ü anma günü olduğu kadar, aynı zamanda onun ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığı gösterme günüdür. 10 Kasım; bir milletin topyekûn istiklal mücadelesi verdiği bir dönemde azmi, cesareti ve ferasetiyle liderliğini yapan, düşmanların yurdumuzdan temizlenmesinde öncü olan Mustafa Kemal Atatürk'ü anmanın, bir kez daha anlamanın günüdür. Bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eserlerinin daima bekçisi olacağız. Onun yaktığı ışığın kaynağını elden ele, nesilden nesille taşıyacağız. Ulu Önder'in kurduğu ve yine bizlere emanet ettiği ilkeleri, devrimleri ve Cumhuriyetimizi çağdaş medeniyetler zümresine ulaştırmak için çalışacağız. Daima büyük bir sevgi ve saygı ile yüreğimizde yaşattığımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi rahmetle, minnetle ve saygı ile anıyoruz.”

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Milli irade, demokratik işleyiş zaman zaman kesintilere uğrasa da ülkemiz bugün Gazi Mustafa Kemal'in işaret ettiği demokratik hedefler doğrultusunda önemli mesafeler katetmiştir. Cumhuriyetin 97. yıldönümünü iftiharla kutlayan Türkiye, istikrar içinde güçlenmeye ve büyümeye, demokrasinin standartlarını her geçen gün yükseltmeye devam ediyor. Bugün millet ile devlet arasındaki bağın, insanlarımız arasındaki kardeşlik, birlik ve bütünlük azminin her zamankinden çok daha kuvvetli olduğunu iftiharla ifade edebiliriz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'i rahmetle yad ediyoruz” dedi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise şunları söyledi:

“10 Kasım tarihi, Türk milleti için büyük kurtarıcısının anma günü olduğu kadar, aynı zamanda sahip olduklarımızın değerini bilme ve onun ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığına saygı gösterme günüdür. Bir milletin kaderinin nasıl değişebileceğini dünya tarihine yazdıran Atatürk'ün 'bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmeyecektir' sözünü daima ilke edindik. Biz de, bizden sonra ki nesiller de, ülkemizi daha da ileriye taşımak için durmaksızın çalışacağız. Atatürk'ün en büyük eseri, kurucusu ve lideri olduğu, milletimizle el ele geliştirdiği Cumhuriyetimizdir. Bizler, bağımsız ve müreffeh bir gelecek için Atatürk'ün fikirleri ışığında ilerleyerek bu mirası bizden sonraki nesillere gururla aktarmak kararlılığındayız.”