Samsun protokolü öğrencilerle 'Buğday Tanesi' filmini izledi

İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın engelli bir birey olarak mücadelesini konu edinen 'Buğday Tanesi' filmi Samsun'da gösterime girdi. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Canik Kaymakamı Mahmut Halal ve Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı filmi öğrencilerle birlikte izledi.

1 yaşındayken bir buğday tarlasında çıkan yangın nedeniyle ellerinde ve yüzünde kalıcı yanıklar oluşan İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, uzun süren yoğun bakım ve tedavi süreçlerinin ardından hayata tutundu. Engelli Milletvekili Bayram'ın hayatta yaşadığı zorlukları anlatan hikayesi ise filmleştirildi. Samsun'da gösterime giren film, protokol üyeleri ve 300 öğrenci tarafından heyecanla izlendi.

Film sonu açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Dağlı, "Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek senaryolaştırılmış olan, ‘Buğday Tanesi' filmini öğrencilerimizle Canik Kaymakamımızla, Canik Belediye Başkanımızla beraber izledik. Gerçekten çok duygusal bir filmdi. Engelli olmanın herkes için olabilecek bir konu olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum. Tabii, burada bir engellinin hayata sıkı sıkı tutununca neler yapabileceğini, hayatta nasıl başarılı olacağını ve diğer engellilere, çevresine nasıl yardımcı olabileceğini bu film sayesinde görmüş olduk. Film çok etkileyici ve güzel yapılmış. Gerçek hayat hikayesinden esinlenilmesi bunun etkileyiciliğini arttıran bir faktör olmuş. Bu manada engelli vatandaş ve bireylerimiz için de ayrı bir duyarlılık oluşturmamız gerektiğini vurgulamak istiyorum" dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ise "Film gerçekten çok güzel hazırlanmış. Hayatta her şeyle karşılaşma ihtimalimiz vardır. Bunun bilincinde olarak hayatımızı devam ettirmek durumundayız. Filmde de gördük ki herhangi bir fiziksel engel, yaşamımıza herhangi bir engel oluşturmuyor. İstenildiğinde, çaba sarf edildiğinde neler yapılabileceğini, hatta ve hatta diğer engelli vatandaşlarımıza da nasıl destek olabileceklerini Serkan Bayram milletvekilimizin hayatında görmüş olduk. Güzel ve duygusal bir film olmuş. Belki de bu film sayesinde, zihnimizde olan engelleri kaldırmış oluruz" diye konuştu.