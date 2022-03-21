Samsun protokolü ‘Orman Vatandır-Çanakkale Ruhu' belgeselini izledi

Çanakkale Ruhu' belgeselini kamu kurum ve kuruluşlarından temsilcilerle birlikte izledi.

Belgeselin gösterimi bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda yapıldı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı da kamu kurum ve kuruluşlarında temsilcilerle birlikte gösterime katıldı. Orman yangınlarıyla mücadele eden ormancıların hikayesinin Çanakkale Savaşı'ndaki kahramanlıklarla paralel şekilde anlatıldığı film salonda yer alanları etkiledi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, “Samsun'daki protokolümüzle beraber izledik. Tüm yöneticilerimiz buradaydı. Aslında filmden de çok ötesi bir belgesel aynı zamanda. Gerçeği de tamamen yansıtan bir belgesel. Bu manada hem Çanakkale ruhunu tekrar anımsamış olduk. Ayrıca orman sevgisini, yeşil vatanın önemini bunun için yapılanları, orman teşkilatımızın özverili çalışmalarını hep birlikte görmüş olduk. İnşallah ne vatanımıza böyle tasallutlar olsun ne ormanlarımıza ne de bizlere böyle tasallutlar olsun. Vatanımızı korumak için her cephede tüm kademelerde tüm ekibimizle tüm çalışanlarımızla inşallah mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

Belgesel gösterimine Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Sg. Alb. Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ömer Ersever, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Volkan Toptaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ve Samsun Orman İşletme Müdürü Menderes Özkolay katıldı.