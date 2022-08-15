İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Samsun Sağlık Müdürlüğü: “Her 4 kişiden 1'i randevusuna gelmedi”

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun’da 2022 yılı ilk 6 ayında MHRS üzerinden muayene randevusu alan her 4 kişiden 1’inin randevusuna gelmediğini açıkladı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun'da 2022 yılı ilk 6 ayında MHRS üzerinden muayene randevusu alan her 4 kişiden 1'inin randevusuna gelmediğini açıkladı.


İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, “Samsun'da 2022 yılı ilk 6 ayda MHRS üzerinden muayene randevusu alan her 4 kişiden 1'i randevusuna gelmedi. Daha fazla vatandaşımızın randevulara ulaşabilmesi için, lütfen gelemeyeceğiniz randevularınızı MHRS 182'den iptal ediniz” uyarısına yer verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.