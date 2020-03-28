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Samsun Sağlık Müdürlüğünden Prof. Dr. Çetiner'e yalanlama: "'Samsun'da süper bulaştırıcı var' doğru değil”

Samsun İl Sağlık Müdürlüğünden, Prof.

Dr. Mustafa Çetiner'in “Samsun bir süper bulaştırıcı var” şeklindeki sözlerine yalanlama geldi. Açıklamada, “ 'Samsun'da süper bulaştırıcı var' doğru değil” denildi.


İstanbul'da 33 yaşındaki personelleri Dilek Tahtalı korona virüsünden hayatını kaybeden bir özel hastanenin İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner'in dün akşam bir televizyon kanalında “Samsun bir süper bulaştırıcı var” şeklindeki sözleri şehirde endişeye yol açtı. Çetiner'in açıklaması sosyal medyada yayıldı ve bazı siteler tarafından haber yapıldı. Bunun üzerine Samsun İl Sağlık Müdürlüğü açıklamada bulundu.



“Doğru değil”


Açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yayınlanan 'Samsun'da süper bulaştırıcı var' başlıklı haber doğru değildir. İlimizde böyle bir durum yaşanmamıştır. Ülkemizin içinden geçtiği bu hassas dönemde lütfen, resmi kurumlar tarafından yapılmayan açıklamalara itibar etmeyelim.”

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