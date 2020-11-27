Samsun Sağlık Müdürü Oruç: “Vaka sayısında artık kritik eşiği geçmeye başlıyoruz”

Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Vaka sayımız artmaya devam ediyor ve artık kritik eşiği geçmeye başlıyoruz. Sağlık çalışanlarımız yoruldu. Tüm samsun halkının virüse karşı kahramanca mücadele eden sağlık çalışanlarımızın yanında olmasının zamanı hala gelmedi mi? Virüse ancak herkesin önlemlere ve kurallara karşı duyarlılığıyla geri adım attırabiliriz” dedi.

Samsun'da vaka sayısında yaşanan artışla ilgili birçok kez uyarıda bulunup, tüm Samsunluların desteği olmadan başarı kazanamayacaklarını vurgulamalarına rağmen halkın tüm kesimlerinden gereken desteği göremediklerini söyleyen İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, bir kez daha tüm Samsunlulara çağrıda bulunarak, “İlimizde vaka sayısı artmaya devam ediyor ve artık kritik eşiği geçmeye başlıyoruz. Güçlerinin son damlasına kadar her alanda, en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarımız yoruldu. Onları korumamız lazım. Samsun halkının virüse karşı hayatını ortaya koyarak kahramanca mücadele eden sağlık çalışanlarımızın yanında olmasının zamanı hala gelmedi mi? Ev ziyaretlerine bir son vermenin; gerekmedikçe dışarı çıkmamanın; sosyal mesafeye eş, dost akraba ayırımı yapmadan tavizsiz dikkat etmenin; maskesiz dışarı çıkmamanın zamanı artık gelmedi mi? Neyi bekliyoruz? Halen temaslı olduğu halde evde izolasyon koşullarına uymayan ya da temaslılarını bildirmeyen kişiler olduğunu görmek bizi üzüyor, bu vurdumduymazlık sağlık çalışanlarımızın moralini bozuyor. Virüse ancak sizin önlemlere ve kurallara karşı duyarlılığınızla geri adım attırabiliriz. Yanımızda olun, hep beraber bu mücadeleyi kazanalım” diye konuştu.

Samsun'da vaka seyrinde görülen dalgalanmanın tamamen halkın önlemlere uyumuna bağlı olduğunu daha önce ifade ettiklerini söyleyen Sağlık İl Müdürü Oruç, “Tablo halen böyle devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda halkımızın dikkati ve uyumu vakaları düşürdü, ancak süreçte nasılsa bana bir şey olmuyor, vaka sayıları da azaldı düşüncesiyle yine kurallara uyumda bir gevşeme yaşandı. Bu da kaçınılmaz bir artış grafiğinin oluşmasına neden oldu. İlimizde sağlık alt yapısı güçlü ancak tıbbi alt yapımızın güçlü olması, sağlık personellerimizin mücadelede gösterdiği kararlılığının test edilmesini gerektirmez. Halkımızın acilen önlemlere sıkı sıkıya riayet edip, sağlık çalışanlarımızı rahatlatması, dinlendirmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Vakaların yüzde 70-80'inin hastalık sürecini hafif belirtilerle atlattığını söyleyen Oruç, ancak bu çoğunluğun dışında kalan kişiler için sürecin hiç böyle rahat geçmediğini belirterek, “Kimsenin hasta olmasına ya da hayatını kaybetmesine neden olacak bir rehavet içine girmeyin. Herkesin sadece kendisini değil, bir diğerini hastalıktan korumak için mücadele etmesi, birlik olması, hastalıkla başa çıkmamızın formülü olacaktır” ifadelerini kullandı.

Tedavide ilaç kullanımının önemine de değinen Sağlık İl Müdürü Oruç, filyasyon ekiplerinden kendilerine gelen bildirimlerde, hekim tarafından ilaç tedavisi başlanan korona virüs hastalarından bazılarının, zararı olacağı düşüncesiyle ilacı kullanmadığını öğrendiklerini, bu tutumun son derece yanlış olduğunu, ilacın alınmadığı durumlarda hastalığın ilerleyen safhalarında ağır hastalık tablosunun ortaya çıkabileceğini gördüklerini, bu nedenle hastaların ilaç kullanımında mutlaka gerekli özeni göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.