Samsun Sağlık Müdürü Oruç'tan gençlere çağrı: “Lütfen aşımızı yaptıralım”

Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Samsun'da özellikle gençlerin korona virüs(Kovid-19) aşısına ilgisinin düşük olduğuna dikkat çekerek, "Aşının koruma gücünü ilimizin bütününe yaymak için gençlerimizin daha çok desteğine ihtiyacımız var. Lütfen aşımızı yaptıralım, yaptırmayanları ikna edelim. Bayramı ne kendimize ne de sevdiklerimize zehir etmeyelim” dedi.

Samsun'da yürütülen aşı çalışmalarının ildeki son durumu hakkında bilgi veren Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “İlimizde Samsun Valimiz Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın talimatıyla başlattığımız aşı çalışmalarında şehir merkezi, kırsal demeden, şehrimizin her noktasında, 1000 kişilik aşı ordumuzla, güçlü bir çalışma yürütüyoruz. Bu özverili çalışma sayesinde vaka sayımız bu hafta da düşüş göstererek yüz binde 23,97'ye geriledi. Aşının gücü ve etkin aşılama çalışması sayesinde vaka sayılarımızı sevindirici noktalara çeksek de Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi, ülkemizde delta varyantının etkilerinin gün geçtikçe daha fazla hissedildiğini görüyoruz. Bulaşıcılık oranı iki kat daha yüksek olan bu varyantın etkisinden ilimizi korumanın tek yolu da aşımızı yaptırmamızdan geçiyor. Ancak aşı hakkını elde eden yaş grubu gençleştikçe ilimizde aşıya ilgi noktasında da bir düşüş olduğunu görüyoruz. Artırılan ekip sayılarına ve yaygın randevusuz aşı uygulamasına rağmen, son iki hafta içinde ortalama günlük aşı sayımız 20 binlerden 10 binler seviyesine geriledi. Rakamlar bize aşılama çalışmalarında gençlerimizin çok daha fazla desteğine ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Özellikle 17-39 yaş arası gençlerimizin aşılarını ertelediğini görüyoruz. 40 yaş üstü nüfusumuzda en az bir doz aşısını olmuş kişi oranımız yüzde 80'e ulaşmışken, 17-39 yaş grubu gençlerimizde bu oran yüzde 44'e geriliyor” diye konuştu.

Gençlere seslenen Oruç, şunları söyledi:

“Gençlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sevgili gençler, lütfen sıranız geldiğinde tereddüt etmeyin, ertelemeyin. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruma altına alın. Aşının koruma gücünü ilimizin bütününe yaymak için size ihtiyacımız var. Yanınıza bir arkadaşınızı da alarak gelin ve aşınızı yaptırın. Aşı kardeşi olun. Aşının bize kattığı güçle ilimizi delta varyantından hep beraber koruyalım. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak aşı alanlarımızın birçoğunda randevusuz aşı uygulaması gerçekleştirdiğimiz gibi, sağlık tesislerimizde de başvuru yapan vatandaşlarımız randevusuz olsa da kimseyi geri çevirmeden aşılarını yapmaya gayret gösteriyoruz. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın tarlalarına, bahçelerine kadar giderek aşılama çalışması yürütüyor. İlimizde aşı oranı bugün itibariyle yüzde 63,6 düzeyinde. Yüzde 65'e ulaşarak Sarı renge ulaşmamıza az kaldı. Ancak mavi rengin rakamı olan yüzde 75'e ulaşmak için önümüzde daha zorlu bir yol var. Bu zorlu yolu aşmak için özellikle bayram öncesi ve bayram süresince daha büyük bir hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Lütfen aşımızı yaptıralım, yaptırmayanları ikna edelim, bayramı ne kendimize ne sevdiklerimize zehir etmeyelim. Koronayı bu bayram ilimizden el birliğiyle uzak tutalım.”