Samsun Sağlık Müdürü uyardı: "Yakınlarımızı kaybettiğimiz acı günlere geri dönmeyelim"

Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Sağlık Bakanlığımız tarafından artık bitti denene kadar, önlemlere azami dikkat gösterip, kurallara uyalım. Yakınlarımızı kaybettiğimiz acı günlere geri dönmeyelim” dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından tüm Türkiye'de başlatılan Kovid-19 aşı uygulaması ve pandeminin son durumu hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “İlimizde Sağlık Bakanlığımızın belirlediği plana göre Kovid-19 aşı uygulamasını ekiplerimizle etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Çalışmanın ilk etabında risk grubundaki sağlık çalışanlarımız ve 85 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılama çalışmasını tamamladık. Önceki gün itibariyle 80 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılama işlemine de başladık. Bakanlığımızın belirlediği yol haritasına göre bundan sonra da toplumun bağışıklık kazanması adına sağlık ekiplerimizle mücadeleye devam edeceğiz. Aşı bu mücadeledeki en önemli silahımız. Ancak bu silahı etkin bir şekilde kullanmamızın yolunun kurallara güçlü bir şekilde uymaya devam etmemizden geçtiğini unutmamalıyız. Maalesef bu noktada bazı sorunlar yaşadığımızı ve Kovid-19 aşı uygulamasının başlamasının, aşı geldi, salgın bitti düşüncesine neden olduğunu, bu durumunda insanlarımızı rehavete sürüklediğini üzülerek görüyoruz. Filyasyon ekiplerimizden gelen verileri değerlendirdiğimizde, vakaların azalmasıyla birlikte ortaya çıkan rehavetle yeniden cenaze, taziye ve akraba ziyaretleri kaynaklı vakaların ortaya çıkmaya başladığını rakamlar bize söylüyor. Bu durum şimdilik birkaç aile ya da küçük mahalle kaynaklı olsa da virüse ilimizde yeniden atak yapmak için açık kapılar bırakıyor. Bu tip açık kapılar tespit ettiğimizde ekiplerimiz hemen yaygın test uygulamasına geçerek, o bölgedeki herkesi belirti göstersin göstermesin test sürecine dâhil edip izole ediyorlar. Bu tablo ilimiz adına şu an itibariyle bir sorun teşkil etmese de, nasılsa salgın geçti, vakalar düştü demenin, kurallara uymamanın nelere neden olduğunu yakinen bilen sağlık çalışanları olarak bu durum bizi endişelendiriyor" diye konuştu.

"Yakınlarımızı kaybettiğimiz acı günlere geri dönmeyelim"

Aşı sürecinin başlamış olmasının vatandaşları rehavete sevk etmemesi gerektiğini belirten Müdür Oruç, "Halkımızı sadece bir sağlık müdürü olarak değil, bir sağlık çalışanı olarak uyarmak istiyorum. Aşı sürecinin başlaması bizi rahatlatmamalı, gevşetmemeli. Aksine toplumun büyük bir kısmı aşılanmadan; toplumsal bağışıklık oluşmadan önlemlere her zamanki gibi güçlü bir şekilde uyum göstermeliyiz. Aşı geldi, kurtulduk dememize en azından belli bir zaman daha olduğunu bilerek hareket edelim. Devletimizin tüm imkânlarıyla korona virüse karşı gösterdiği mücadeleyi boşa çıkarmayalım. Sağlık Bakanlığımız tarafından artık bitti denene kadar, önlemlere azami dikkat gösterip, kurallara uyalım. Yakınlarımızı kaybettiğimiz acı günlere geri dönmeyelim" ifadelerini kullandı.