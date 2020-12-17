Samsun SBL'den online etkinlik

Samsun'da İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi'nin(SBL) 2018 yılında Romanya, Polonya, Litvanya, İtalya ve İspanya'dan ortak okullarla başlattığı Sosyal Girişim için İngilizce konulu Erasmus projesinin İtalya hareketliliği pandemi süreci nedeniyle 14-18 Aralık tarihleri arasında online olarak yapılıyor.

Samsun İbrahim Tarıverdi Sosyal Bilimler Lisesi (SBL) hafta boyunca ortak ülkelerden öğretmen ve öğrenciler online platformda bir araya gelerek etkinliklerini gerçekleştirecekler. Proje koordinatörü İngilizce Öğretmeni Hacer Aydoğan pandemi dolayısıyla online gerçekleştirdikleri etkinliğin hem öğrenciler hem de kendileri için oldukça farklı bir deneyim olduğunu, bu zor süreçte öğrencileri eğitim etkinlikleri içinde aktif kılmaya çaba sarf ettiklerini belirtti.

Samsun SBL Müdürü Hamza Sofuoğlu ise pandemi sürecine rağmen hiç bir projenin, münazara yarışmaları başta olmak üzere etkinliklerin yarım bırakılmadığını, aksine daha gayretli bir şekilde ve teknolojinin bütün imkanlarından yararlanarak eğitime devam etmeye gayret ettiklerini belirtti.