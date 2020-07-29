Samsun SBL'den Türkiye 4'üncülüğü

Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi (SBL) öğrencisi Oğuzhan Tuğrul üniversiteye giriş sınavı olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) eşit ağırlık türünde Türkiye 4'üncüsü ve aynı zamanda Samsun birincisi oldu.

Dershaneye gitmeden, okulda açılan destekleme ve yetiştirme kurslarıyla öğretmenlerinin desteğiyle sınavlara hazırlanan Oğuzhan'ın büyük başarısı takdir topladı. Aynı zamanda okul pansiyonunda beş yıl yatılı kalan ve okul birincisi olan Oğuzhan Tuğrul, başarısını hazırlık sınıfından itibaren düzenli olarak çalışmasına ve pandemi sürecini verimli geçirmesine borçlu olduğunu, okulun imkanlarının ve öğretmenlerinin tecrübelerinin sınava hazırlanması için yeterli geldiğini vurguladı.

Bu yılki YKS'de Türkiye 148'incisi, 174'üncüsü ve 961'incisi çıkarma başarısı gösteren ve ilk on bine 22 öğrenci sokan İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi bu sonuçlarla bölgenin en başarılı okulları arasında yerini aldı. Bu yıl yeni binasında kontenjanını artırarak 136 öğrenci alacak olan lisenin LGS başvurularında yine öncelikle tercih edilen okullar arasında olması bekleniyor.