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Samsun sebze ve meyve halinde bugünkü fiyatlar

Samsun’da sebze ve meyve halinde korona virüs salgınına rağmen az da olsa hareketlilik yaşanıyor.

Samsun'da sebze ve meyve halinde korona virüs salgınına rağmen az da olsa hareketlilik yaşanıyor.


Samsun Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali'nde az da olsa hareketlilik yaşanıyor. Halde kasa ve çuvallarla toptan satışa sunulan bazı ürünlerin kilo fiyatı ise şöyle:


"Patates 4 lira, taze soğan 3 lira, eski soğan 2 lira, domates 3.5-5 lira, limon 6 lira, salatalık 5 lira, fasulye 8,5 lira, pırasa 1 lira 70 kuruş, havuç 2 lira 40 kuruş, karnıbahar 3.5, sarmısak 35-45 lira ve elma 3.5-5 lira."

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