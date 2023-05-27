Samsun Şehir Hastanesi yıl sonunda Sağlık Bakanlığı'na teslim edilecek

Sağlık Bakanlığı'nın öz kaynaklarıyla yapılan Samsun Şehir Hastanesi'nin yüzde 60'ı tamamlandı. Kaba inşaatının yüzde 100 tamamlanan şehir hastanesiyle ilgili Proje koordinatörü Deniz Yıldız, "Kasım ayı itibarıyla sene sonunda hastaneyi Sağlık Bakanlığına teslim edeceğiz. Önümüzdeki yılın başında hastanemiz hizmet vermeye başlayacaktır" dedi.

Karadeniz Bölgesi'nin en büyük sağlık yatırımlarından biri olan, Yap-İşlet-Devret modeli kullanılmayan, Samsun'un Canik ilçesine inşa edilen Samsun Şehir Hastanesi hızla yükseliyor. Dış cephe kaplamalarının yüzde 70'i tamamlanan şehir hastanesinin mekanik ve elektrik imalatları ise hızla sürüyor. 2024 yılında hizmete açılması planlanan hastane günlük 20 bin vatandaşa hizmet verebilecek.

"1180 yatakla hizmet vermeye başlayacak"

Hastanenin Proje Koordinatörü Deniz Yıldız, "Samsun Şehir Hastanesi'nde bugün itibarıyla artık cephelerimiz kapanmak üzeredir. Yaklaşık yüzde 65-70 seviyesinde cephe imalatlarımız bitti. Kaba inşaatımız bitti. Toplamda da yüzde 60 seviyesindeyiz. Kasım ayı itibarıyla sene sonunda hastaneyi Sağlık Bakanlığı'na teslim edeceğiz. Önümüzdeki yılın başında hastanemiz hizmet vermeye başlayacaktır. Burası deprem izolatörlü bir hastanedir. 1020 tane deprem izolatörümüz vardır. Onları da şu anda aktif hale getirmiş durumdayız. Bina şu anda depreme dayanıklı bir haldedir. Şu anda ağırlıklı imalatlarımız yatak odaları, mekanik elektrik imalatları hızlı bir şekilde devam ediyor. Zaten önümüzdeki 3-4 aylık süreçte de bu imalatları yapıp ondan sonraki son 1-1,5 aylık süreçte artık binanın testlerini yapmak suretiyle sene sonunda Sağlık Bakanlığı'na projemizi teslim edeceğiz. Hastanemiz 900 yataklıdır. Ama şu anda ilk etapta İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıkladığı kadarıyla 1180 yatakla hizmet vermeye başlayacak. Altyapı olarak 1500 yatak kapasitesi bulunuyor. Burası bir güvenlik noktası olarak Samsun'a ileride hizmet verecektir. İl Sağlık Müdürlüğü'nden aldığımız bilgiye göre çevredeki diğer hastanelere hizmet verecek şekilde altyapı donatılmıştır. 50 ameliyathaneniz vardır. Yaklaşık 60 tane asansörümüz var. Çok devasa 400 bin metrekarelik bir alandır burası. Hastanemizin pik zamanda da 20 bin kişiye cevap verebileceğini tahmin ediyoruz. Eş zamanlı olarak ulaşım yollarımız yapılmaktadır. Kara yollarının ihalesi devam ediyor. Muhtemelen hastane bittiğinde de buraya yapılacak ilave viyadüklerle hastane ulaşımının da rahat bir şekilde sağlanacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Yapımı bittiğinde bir sağlık üssü haline gelecek hastane; genel tedavi üniteleri dışında onkoloji hastanesi, son teknoloji tetkik cihazlarıyla donatılmış bir nükleer tıp merkezi, kalp damar cerrahi ve göğüs merkezi, genetik hastalıkların tedavi sürecinin yönetileceği genetik hastalıklar merkezi, üreme yardımcı tedavi merkezi, organ ve doku nakli merkezi, inme merkezi, yanık merkezi, 50 ameliyathane ve 1 hibrit ameliyathaneyi bünyesinde bulunduracak.